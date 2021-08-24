Участник АрМИ-2021: интересно, такой дух спортивный. Проверяются абсолютно все навыки

Новости Беларуси. Армейские международные игры проходят в 11 странах. При этом три этапа военной олимпиады принимает Беларусь: «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто проверит свое мастерство на белорусской земле, снайперы, подразделения спецназа и связисты. За призы армейской олимпиады будут состязаться более 400 военнослужащих из 17 стран. «Снайперский рубеж» собирает снайперов из лучших армий мира. Состязания проходят в индивидуальном и командном зачетах. По первым результатам в лидерах сборные Беларуси, России и Китая.

Иван Щербаков, участник Международных армейских игр – 2021 (Россия):

Готовились, знали, что будет такое соперничество. Интересно. Такой дух спортивный присутствует. Проверяются абсолютно все навыки стрелка, что пулеметчики, гранатометчики, связисты.

Махведин Муабатов, участник Международных армейских игр – 2021 (Таджикистан):

Наша команда уже второй год подряд участвует. В прошлом году общевойсковое было. В этом году уже Силы специального назначения. Подготовились хорошо. Где-то получается, где-то не получается. Стараемся, чтобы не подводить страну и с высокой головой отсюда вернуться домой.

Комплекс упражнений для военных профессионалов рассчитан на различные тактические особенности. В том числе, стрельба в движении и в ночное время. Каждый год программа соревнований подстраивается под вызовы времени. Так, упражнение «Чехарда» заставляет стрелков поражать мишени на различной дальности – от 300 до 800 метров. По словам снайперов, дождь – не помеха четкому выстрелу.

Юрий Бурнышев, главный судья конкурса «Снайперский рубеж»:

Каждый прибыл со своей винтовкой, и есть винтовки, например, с которыми мы вообще не сталкивались раньше. Вот, например, команда Китая. Она приехала со своими винтовками. Очень интересно они выполняют упражнения, очень быстро работают, на большие дальности, очень точно. Это интересно для нас всех. То есть мы делимся опытом.