АрМИ-2021. Белорусская команда стала третьей в первом заезде «Танкового биатлона»

Новости Беларуси. Белорусская команда стала третьей в первом заезде «Танкового биатлона» на стартовавших в России играх АрМИ-2021. Впереди оказались экипажи Казахстана и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трасса первого этапа состоит из участков прямолинейного движения, мест для загрузки боеприпасов и участков для стрельбы, а также препятствий и штрафных площадок. Длина одного круга – 4 километра 100 метров. В первом заезде от Беларуси выступал самый молодой экипаж, место наводчика-оператора досталось курсанту 4-го курса Военной академии Беларуси.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил:

Для людей, которые в первый раз участвуют в подобном мероприятии, на таком подобном уровне, вполне достойный результат. Ведь они сегодня состязались с экипажами, которые уже как минимум на протяжении последних 3-4 лет выступают на данных соревнованиях. Основные гонки для нас еще впереди, и основной упор мы делаем на подготовку и участие в эстафете.