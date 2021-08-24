С олимпийской чемпионкой и бывшим одноклубником Месси в жюри. В Минске прошла спартакиада среди трудных подростков

Новости Беларуси. В минской школе № 30 прошли соревнования среди подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участвовали ребята со всего Октябрьского района. Шесть команд по шесть человек проявили смекалку и активность в 10 эстафетах. Школьники проходили испытания с мячом, выполняли упражнение на скорость. Несмотря на ежегодные встречи, приятным сюрпризом для учащихся стал судейский состав. На этот раз в него вошли Александр Глеб и Алла Цупер. Поддержать соревнующихся пришли и болельщики.

Наталья Локис, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района:

Трудных детей не бывает, все это стечение каких-то обстоятельств. Мы хотим показать детям, что в них заинтересованы взрослые, что можно иным образом проводить свой досуг. Во-первых, привлекать к здоровому образу жизни, развивать сплоченность.