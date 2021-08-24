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С олимпийской чемпионкой и бывшим одноклубником Месси в жюри. В Минске прошла спартакиада среди трудных подростков

24 августа 2021 15:11
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Новости Беларуси. В минской школе № 30 прошли соревнования среди подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С олимпийской чемпионкой и бывшим одноклубником Месси в жюри. В Минске прошла спартакиада среди трудных подростков-1

Участвовали ребята со всего Октябрьского района. Шесть команд по шесть человек проявили смекалку и активность в 10 эстафетах. Школьники проходили испытания с мячом, выполняли упражнение на скорость. Несмотря на ежегодные встречи, приятным сюрпризом для учащихся стал судейский состав. На этот раз в него вошли Александр Глеб и Алла Цупер. Поддержать соревнующихся пришли и болельщики.

С олимпийской чемпионкой и бывшим одноклубником Месси в жюри. В Минске прошла спартакиада среди трудных подростков-4

Наталья Локис, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района:
Трудных детей не бывает, все это стечение каких-то обстоятельств. Мы хотим показать детям, что в них заинтересованы взрослые, что можно иным образом проводить свой досуг. Во-первых, привлекать к здоровому образу жизни, развивать сплоченность.

С олимпийской чемпионкой и бывшим одноклубником Месси в жюри. В Минске прошла спартакиада среди трудных подростков-7

Алексей Орлов, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД:
Несовершеннолетние порой не понимают ценность своего свободного времени. Мы им помогаем направить свою жизненную энергию в нужное русло, поспособствовать тому, чтобы данная энергия не была ими направлена для совершения новых правонарушений.

Организаторы соревнований подготовили каждой команде памятные призы. Памятным подарком стали и мячи с автографом белорусского футболиста.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Глеб # Алла Цупер # Наталья Локис # Алексей Орлов # Фотофакт

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