«Они верили в Победу». Как в Гомеле празднуют 80-летие со дня освобождения от фашистской оккупации?

Новости Беларуси. 80-летие со дня освобождения от фашистской оккупации празднует Гомель. 26 ноября 1943-го в город вошли советские войска и вытеснили из него гитлеровцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прихода Красной армии жители ждали 829 дней.

Успех был достигнут в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции, в ней принимали участие более 700 тысяч наших бойцов, 250 танков и 530 самолетов. Событие стало значимым для Великой Победы, ведь за время оккупации немцы превратили Гомель в мощный пункт своей обороны на Полесском направлении. Перед отступлением каратели практически сравняли город с землей – уничтожили более 5 тысяч зданий и нещадно истребляли его жителей. Население Гомеля уменьшилось в 10 раз по сравнению с довоенным.

Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны:

Домов-то почти не было целых, все были или вообще развалены, или наполовину, или выгоревшие. Оставалось каких-то 10-15 % в городе жилья, поэтому те оставшиеся люди, которых было всего 14 тысяч, ютились в подвалах, землянках.

Татьяна Яковцева, жительница Гомеля:

Чувство благодарности и скорби. У нас вчера был автопробег. Мы вчера проехали по хорошим дорогам в теплых автомобилях. А 80 лет назад все было далеко не так – бездорожье, холод, голод, но наши бойцы шли в бой, потому что они верили в Победу.

Подвиг бесстрашных героев и безвинно павших жертв 26 ноября почтили на торжественном митинге у Вечного огня. Атмосферу ноября 1943 года воссоздали на военно-исторической реконструкции у набережной Сожа. Участники проиллюстрировали работу разведки и саперов.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического клубного объединения «Честь мундира»:

В ноябре в 20-х числах со стороны Дворцово-паркового ансамбля переправилась девушка через реку ледяную, чтобы рассказать историю, что нацисты минируют город перед подходом Красной армии. Заминировано было около 500 килограммовых бомб в тротиловом эквиваленте. Чтобы было понятно, это взрывы целых домов. За три дня во всех районах Гомеля прошло пять реконструкций. В них принимали участие военно-исторические клубы со всей Беларуси. В основу сценариев легли локальные бои, для их воплощения задействовали технику времен Великой Отечественной из частных коллекций и фондов областного музея военной славы.