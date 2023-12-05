Участились случаи гололёдных и холодовых травм. Куда обращаться за помощью?

Новости Беларуси. В Минске участились случаи гололедных и холодовых травм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Только в приемное отделение 6-й городской клинической больницы за сутки поступает до 10 пациентов с такими повреждениями.

Наибольшее количество травм связаны с падением. Также немалая доля случаев приходится на зимние развлечения. Особенно опасно катание на тюбингах в неприспособленных местах. Треть от всех обратившихся пациентов – это дети с травмами, полученными при спусках на ватрушках. Специалисты советуют использовать менее опасные виды зимнего отдыха: лыжи, санки, коньки.

Максим Мелешко, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии: В зимний период у нас участились случаи именно тюбинговой травмы. Это один из самых опасных вариантов травм, которые получают дети. Чаще всего это пациенты с легкой черепно-мозговой травмой, с сотрясением головного мозга.

Иван Довгалевич, заместитель заведующего кафедрой травматологии и ортопедии БГМУ:

Надо обращаться с определенными травмами, нужно ехать в определенные учреждения. Если повреждения есть позвоночника, это РНПЦ травматологии и ортопедии. Если повреждения конечностей, это больницы скорой помощи или 6-я клиника. Если это травма головы, это нейрохирургические отделения в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Это разбросанные по городу учреждения. Чтобы не терять драгоценное время, нужно ехать в специализированное учреждение.

Чаще всего в учреждения здравоохранения поступают с переломами верхних и нижних конечностей. Это связано с неграмотной группировкой тела во время падения.