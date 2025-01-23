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Участие в досрочном голосовании приняли председатель ЦИК и госсекретарь Совбеза Беларуси

23 января 2025 13:51
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За будущее Беларуси – безопасное, мирное и стабильное. Досрочное голосование на выборах Президента продолжается в нашей стране. 23 января – третий день. Явка по итогам двух предыдущих превысила 17 %. Как отметил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, это выше, чем в Единый день голосования, рассказали в программе Новости «24 часа».

Участие в досрочном голосовании приняли председатель ЦИК и госсекретарь Совбеза Беларуси-2

Белорусы понимают, что фигура главы государства – ключевая в президентской республике, от нее зависит стратегия развития на ближайшие годы. Свой голос сегодня отдал и Игорь Карпенко. В этот важный момент – рядом вся семья. Что касается хода досрочного голосования – председатель ЦИК сообщил, что все участки работают в штатном режиме. В том числе, предназначенные для голосования белорусов, проживающих на территории других стран. На данный момент 15 граждан, которые большую часть времени проводят за границей, воспользовались своим правом сделать выбор. 

Участие в досрочном голосовании приняли председатель ЦИК и госсекретарь Совбеза Беларуси-4

Напомним, голосование за рубежом не предусмотрено белорусским законодательством. Увы, не обходится электоральный период без традиционных провокаций и нарушений со стороны оппозиционных структур. Так, сегодня в одном из подобных Telegram-каналов были опубликованы списки участников избирательных комиссий.

Участие в досрочном голосовании приняли председатель ЦИК и госсекретарь Совбеза Беларуси-6

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Это никаким образом не повлияет на работу комиссий, у нас есть обратная связь со всеми комиссиями. Я могу в режиме видеоконференцсвязи выходить на связь с любым председателем комиссии. Я хочу сказать, в участковых комиссиях 75 % – женщины, в территориальных – 68 % женщин работают. Вы что, с женщинами собрались воевать? Угрозы какие-то сыпятся. Обещают им все припомнить. На эти угрозы я могу сказать так – ответ придется держать. Потому что они вмешиваются в те процессы, в которые им недопустимо вмешиваться, а это правонарушение, которому дадут оценку правоохранительные органы.

Участие в досрочном голосовании приняли председатель ЦИК и госсекретарь Совбеза Беларуси-8

Опубликованные списки, а также призыв Европарламента не признавать итоги белорусской президентской кампании – прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны, отметил Игорь Карпенко. Напомним, это понятие закреплено в Концепции национальной безопасности – документ, значимость которого в нынешних геополитических условиях переоценить трудно. 

Участие в досрочном голосовании принял и госсекретарь Совета безопасности Беларуси. Александр Вольфович отметил, что стабильность в обществе – одно из главных достижений нашей страны. Это дорогого стоит, особенно если учитывать риторику коллективного Запада, безосновательные обвинения в наш адрес и начатую гонку вооружений.

Участие в досрочном голосовании приняли председатель ЦИК и госсекретарь Совбеза Беларуси-10

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Беларусь никогда за 30 лет своего суверенного развития никому не предъявляла никаких претензий, не претендовала ни на какие территории – нам чужого не надо. Но то, что есть наше, что мы сделали за 30 лет – мы этим гордимся, дорожим и никому этого не отдадим. За 30 лет народ Беларуси смог сделать так, что сегодня брендом нашей страны является безопасность, стабильность и спокойствие в обществе.

Запад подталкивает к глобальному конфликту не только Беларусь, но все мировое сообщество. Тем не менее наше государство придерживается своего пути и настаивает на необходимости договариваться. Ведь в случае начала масштабной войны вряд ли кто-то останется в выигрыше, подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.

# Игорь Карпенко # Александр Вольфович # Выборы в Беларуси

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