Участие в досрочном голосовании приняли председатель ЦИК и госсекретарь Совбеза Беларуси

За будущее Беларуси – безопасное, мирное и стабильное. Досрочное голосование на выборах Президента продолжается в нашей стране. 23 января – третий день. Явка по итогам двух предыдущих превысила 17 %. Как отметил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, это выше, чем в Единый день голосования, рассказали в программе Новости «24 часа».

Белорусы понимают, что фигура главы государства – ключевая в президентской республике, от нее зависит стратегия развития на ближайшие годы. Свой голос сегодня отдал и Игорь Карпенко. В этот важный момент – рядом вся семья. Что касается хода досрочного голосования – председатель ЦИК сообщил, что все участки работают в штатном режиме. В том числе, предназначенные для голосования белорусов, проживающих на территории других стран. На данный момент 15 граждан, которые большую часть времени проводят за границей, воспользовались своим правом сделать выбор.

Напомним, голосование за рубежом не предусмотрено белорусским законодательством. Увы, не обходится электоральный период без традиционных провокаций и нарушений со стороны оппозиционных структур. Так, сегодня в одном из подобных Telegram-каналов были опубликованы списки участников избирательных комиссий.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Это никаким образом не повлияет на работу комиссий, у нас есть обратная связь со всеми комиссиями. Я могу в режиме видеоконференцсвязи выходить на связь с любым председателем комиссии. Я хочу сказать, в участковых комиссиях 75 % – женщины, в территориальных – 68 % женщин работают. Вы что, с женщинами собрались воевать? Угрозы какие-то сыпятся. Обещают им все припомнить. На эти угрозы я могу сказать так – ответ придется держать. Потому что они вмешиваются в те процессы, в которые им недопустимо вмешиваться, а это правонарушение, которому дадут оценку правоохранительные органы.

Опубликованные списки, а также призыв Европарламента не признавать итоги белорусской президентской кампании – прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны, отметил Игорь Карпенко. Напомним, это понятие закреплено в Концепции национальной безопасности – документ, значимость которого в нынешних геополитических условиях переоценить трудно. Участие в досрочном голосовании принял и госсекретарь Совета безопасности Беларуси. Александр Вольфович отметил, что стабильность в обществе – одно из главных достижений нашей страны. Это дорогого стоит, особенно если учитывать риторику коллективного Запада, безосновательные обвинения в наш адрес и начатую гонку вооружений.