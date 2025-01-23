Министр обороны провёл встречу с военнослужащими – говорили о важности электоральной кампании

Виктор Хренин подчеркнул, что поддерживать диалог крайне важно, а сейчас – в период проведения электоральной кампании – особенно. Военнослужащие, как никто другой, понимают, как быстро и легко можно потерять спокойствие и мир и как тяжело его потом восстанавливать. Отсюда и отношение к политическому событию ответственное.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Агитировать людей в погонах, я считаю, не нужно. Мы прекрасно понимаем, что можно быстро и легко потерять спокойствие, мир, как тяжело его потом восстанавливать. Для нас, для граждан этой страны – это экзамен на политическую зрелость, способность адекватно оценивать как достижения, так и проблемы, которые всегда есть. Что касается наших людей – военнослужащих – я абсолютно убежден, что люди в погонах сделают правильный выбор, выполнят свой гражданский долг и примут активное участие в выборах.

Такой формат общения позволяет руководству делиться аналитикой, важной информацией с личным составом, в том числе держать руку на пульсе жизни своих подчиненных. На мероприятиях у военных есть возможность сообщить о волнующих проблемах – как служебных, так и личных.