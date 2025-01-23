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Министр обороны провёл встречу с военнослужащими – говорили о важности электоральной кампании

23 января 2025 13:42
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Президентские выборы стали главной темой встречи в Минском гарнизоне. Информирование личного состава провел лично министр обороны. Открытое общение руководства со служащими – регулярная практика, рассказали в программе Новости «24 часа».

Министр обороны провёл встречу с военнослужащими – говорили о важности электоральной кампании-2

Виктор Хренин подчеркнул, что поддерживать диалог крайне важно, а сейчас – в период проведения электоральной кампании – особенно. Военнослужащие, как никто другой, понимают, как быстро и легко можно потерять спокойствие и мир и как тяжело его потом восстанавливать. Отсюда и отношение к политическому событию ответственное. 

Министр обороны провёл встречу с военнослужащими – говорили о важности электоральной кампании-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Агитировать людей в погонах, я считаю, не нужно. Мы прекрасно понимаем, что можно быстро и легко потерять спокойствие, мир, как тяжело его потом восстанавливать. Для нас, для граждан этой страны – это экзамен на политическую зрелость, способность адекватно оценивать как достижения, так и проблемы, которые всегда есть. Что касается наших людей – военнослужащих – я абсолютно убежден, что люди в погонах сделают правильный выбор, выполнят свой гражданский долг и примут активное участие в выборах.

Такой формат общения позволяет руководству делиться аналитикой, важной информацией с личным составом, в том числе держать руку на пульсе жизни своих подчиненных. На мероприятиях у военных есть возможность сообщить о волнующих проблемах – как служебных, так и личных.

# Виктор Хренин # Выборы в Беларуси # Вооруженные силы Республики Беларусь

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