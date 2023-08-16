«Убрать без потерь». В Могилёвской области комбайны перегоняют в соседние хозяйства, чтобы ускорить уборочную
Новости Беларуси. В Могилевской области начата переброска комбайнов в соседние хозяйства для помощи в уборке зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На юге страда почти завершена. В то время как север только перешагнул экватор. Дополнительная техника позволит ускорить темпы уборки и максимально сохранить урожай, а также сделать больший валовой сбор.
Сергей Савицкий, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Часть комбайнов мы еще перед выходными совершили перекидку в Мстиславский район. Ну и сегодня с южных регионов 10 комбайнов также перегоняются, переходят: шесть комбайнов – в Горецкий район и четыре комбайна – в Круглянский район. На этих полях намного лучше урожай стоит. Пока передают погожую недельку, хотелось бы убрать качественно, без потерь.
Процесс распределения техники проходит буквально в ручном режиме. Такие мобильные бригады работают в пяти районах области. Всего на полях региона ежедневно задействованы 900 комбайновых экипажей.