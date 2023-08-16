«Убрать без потерь». В Могилёвской области комбайны перегоняют в соседние хозяйства, чтобы ускорить уборочную

Новости Беларуси. В Могилевской области начата переброска комбайнов в соседние хозяйства для помощи в уборке зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге страда почти завершена. В то время как север только перешагнул экватор. Дополнительная техника позволит ускорить темпы уборки и максимально сохранить урожай, а также сделать больший валовой сбор.