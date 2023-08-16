В июле в Минске снизились цены – узнали, что стало дешевле и насколько

Новости Беларуси. Цены на продовольственные и непродовольственные товары в Минске за июль снизились, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, стоимость продуктов питания в сравнении с июнем стала меньше на 0,2 %. Заметнее всего подешевели овощи и фрукты. Вместе с тем прибавили в цене яйца куриные, мясо, молоко и молочная продукция, чай. Незначительно подешевели некоторые виды из непродовольственной группы.

Елена Прищеп, заместитель начальника отдела статистики цен главного статистического управления Минска:

Индекс цен на продовольственные товары по Минску в июле текущего года по сравнению с предыдущем месяцем составил 99,8 %. Это произошло за счет снижения цен на такие товары, как овощи (на 13,8 %), фрукты (на 6 %), масло растительное, кроме оливкового – на 5,5 %, кофе (на 2,3 %), сыры и макаронные изделия (на 1,3 %).