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В июле в Минске снизились цены – узнали, что стало дешевле и насколько

16 августа 2023 13:34
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Новости Беларуси. Цены на продовольственные и непродовольственные товары в Минске за июль снизились, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В июле в Минске снизились цены – узнали, что стало дешевле и насколько-1

Так, стоимость продуктов питания в сравнении с июнем стала меньше на 0,2 %. Заметнее всего подешевели овощи и фрукты. Вместе с тем прибавили в цене яйца куриные, мясо, молоко и молочная продукция, чай. Незначительно подешевели некоторые виды из непродовольственной группы.

В июле в Минске снизились цены – узнали, что стало дешевле и насколько-4

Елена Прищеп, заместитель начальника отдела статистики цен главного статистического управления Минска:
Индекс цен на продовольственные товары по Минску в июле текущего года по сравнению с предыдущем месяцем составил 99,8 %. Это произошло за счет снижения цен на такие товары, как овощи (на 13,8 %), фрукты (на 6 %), масло растительное, кроме оливкового – на 5,5 %, кофе (на 2,3 %), сыры и макаронные изделия (на 1,3 %).

В июле в Минске снизились цены – узнали, что стало дешевле и насколько-7

Что касается услуг, снижение цен отмечено только в сфере спорта и физической культуры. А вот в области туризма зафиксировали подорожание в среднем на 3 %. Больше всего увеличилась стоимость обслуживания железнодорожного транспорта.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Елена Прищеп # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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