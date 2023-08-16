Молодёжные экипажи Минской области намолотили почти 130 тысяч тонн зерна

Новости Беларуси. Практически 130 тысяч тонн зерна намолотили молодежные экипажи в Минской области. Это 1/4 от общереспубликанского намолота среди начинающих хлеборобов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Практически 130 тысяч тонн зерна намолотили молодежные экипажи в Минской области. Это 1/4 от общереспубликанского намолота среди начинающих хлеборобов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В числе передовиков – Евгений Кукреш и Михаил Жудрик из хозяйства «Речень» Любанского района. В 2023 году тандем молодых комбайнеров пересел на новую машину «Гомсельмаш» и начал ставить рекорды. Одними из первых в республике парни отправили в закрома тысячу тонн нового урожая. А на днях обновили статус – перешагнули двухтысячную отметку по намолоту.
Евгений Кукреш, механизатор сельхозпредприятия «Речень»:
Погода немного подводит, но мы стараемся, работаем. Выезжаем рано, приезжаем поздно. В среднем около 100 тонн зерна в день можно спокойно намолотить.
Михаил Жудрик, помощник механизатора сельхозпредприятия «Речень»:
Главное – понимание друг друга в комбайне, старшего и помощника. Важно понимать один одного. И взаимопомощь вовремя. Так все идет слаженно. Нравится, почему нет, по-разному бывает. Впечатления хорошие.
К слову, уборочная зерновых в хозяйстве на финишной прямой – 90 % площадей, что под озимой пшеницей, уже обработано. В среднем с круга собирают 46 центнеров. Приступили и к обмолоту яровой. Работают аграрии также на севе рапса. Под эту культуру отвели порядка полутора тысяч гектаров.