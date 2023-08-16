Таких блюд ещё не было. С 1 сентября минские школы перейдут на обновлённую систему питания

Новости Беларуси. С сентября столичных школьников будут кормить по-новому. Гастрономический эксперимент, в котором участвовали 23 учреждения образования, получил положительные отзывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С сентября столичных школьников будут кормить по-новому. Гастрономический эксперимент, в котором участвовали 23 учреждения образования, получил положительные отзывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предпочтения изучали методом анкетирования, в том числе с использованием социальных сетей и мессенджеров. Многие новинки, опробованные в рамках пилотного проекта, зарекомендовали себя, их решено было внедрить в систему школьного питания. Так, учащиеся и их родители высоко оценили возможность выбрать обед из двух предложенных блюд. В рамках эксперимента школьникам также предложили самостоятельно решать, какое количество сахара класть в горячие напитки.
С 1 сентября минские школы перейдут на обновленную систему питания. Остальные альма-матер примут меню в два этапа – с 1 января и 1 сентября 2024 года.
Надежда Лукашевич, директор Комбината школьного питания Минска:
Мы расширили границы, сделали нашу работу более прозрачной. Внедрили в школьное меню такие блюда, которые никогда не были в школьных столовых: это куриные голени, крылышки, овощи припущенные, пельмени. Получили очень высокую оценку и у детей, и у родителей. Основная задача – накормить ребенка и уменьшить пищевые отходы.
В обновленном меню более 400 блюд на выбор учреждений образования, причем фастфуда в заявленном списке нет. Больше времени теперь будут уделять также информированию о пользе школьного питания. Продолжит работу горячая телефонная линия для родителей. Их мнение при составлении обновленного рациона стало основополагающим наравне с предпочтениями учащихся.