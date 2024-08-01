Уборочная кампания продолжается – Минская область собрала свыше 1,2 млн тонн зерна

В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала свыше 1,2 миллиона тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На полях продолжают убирать яровой ячмень, озимую рожь, пшеницу, овес и тритикале.

Аграрии используют каждый погожий час, чтобы решить стратегическую задачу. Так, в хозяйстве «Острошицкий Городок» сейчас идет уборка озимого рапса и пшеницы. Под эти культуры здесь отвели по 450 гектаров. На полях работает 6 комбайнов. Общий план намолота – свыше 4 тысяч тонн. Для хранения в хозяйстве предусмотрено 5 складов.

Елена Бубич, заведующая зернотоком филиала «Острошицкий Городок» сельхозпредприятия «Агрокомбинат Дзержинский»:

После доработки 700 тонн масла семян рапса засыпано и 1,5 тонны уже просушено, пшеницей засыпано, амбарный вес. По ячменю фуража засыпано 650 тонн, но также мы сами заготавливаем семена, 70 тонн озимого ячменя семян мы уже заготовили.