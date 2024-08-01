Прямой эфир

Уборочная кампания продолжается – Минская область собрала свыше 1,2 млн тонн зерна

01 августа 2024 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала свыше 1,2 миллиона тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На полях продолжают убирать яровой ячмень, озимую рожь, пшеницу, овес и тритикале.

Уборочная кампания продолжается – Минская область собрала свыше 1,2 млн тонн зерна-1

Аграрии используют каждый погожий час, чтобы решить стратегическую задачу. Так, в хозяйстве «Острошицкий Городок» сейчас идет уборка озимого рапса и пшеницы. Под эти культуры здесь отвели по 450 гектаров. На полях работает 6 комбайнов. Общий план намолота – свыше 4 тысяч тонн. Для хранения в хозяйстве предусмотрено 5 складов.

Уборочная кампания продолжается – Минская область собрала свыше 1,2 млн тонн зерна-4

Елена Бубич, заведующая зернотоком филиала «Острошицкий Городок» сельхозпредприятия «Агрокомбинат Дзержинский»:
После доработки 700 тонн масла семян рапса засыпано и 1,5 тонны уже просушено, пшеницей засыпано, амбарный вес. По ячменю фуража засыпано 650 тонн, но также мы сами заготавливаем семена, 70 тонн озимого ячменя семян мы уже заготовили.

Уборочная кампания продолжается – Минская область собрала свыше 1,2 млн тонн зерна-7

Параллельно с уборкой зерновых в регионе идет заготовка кормов и теребление льна. Урожай на полях Минской области собирают свыше 1 600 зерноуборочных комбайнов.

# Уборочная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Новую линию по отжиму масличных культур открыли в Логойском районе
01 августа 2024 18:15

Новую линию по отжиму масличных культур открыли в Логойском районе

Ряды столичной милиции пополнили 80 молодых офицеров – торжественный приём провели в Ратуше
01 августа 2024 18:10

Ряды столичной милиции пополнили 80 молодых офицеров – торжественный приём провели в Ратуше

Школы и гимназии Минска перейдут на новые условия организации питания
01 августа 2024 18:10

Школы и гимназии Минска перейдут на новые условия организации питания