Школы и гимназии Минска перейдут на новые условия организации питания

Все школы и гимназии Минска с 1 сентября перейдут на новые условия организации питания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изменения коснутся как меню, так и времени приема пищи.

Например, в столовых увеличится вместимость обеденных залов, что позволит школьникам питаться в рациональное для всех время. Сейчас в учреждениях образования устанавливают новое торгово-технологическое оборудование, которое даст возможность единовременно готовить больше порций. Порадуют школьников и новыми позициями в меню. При его создании учитывались как вкусовые предпочтения ребят, так и сбалансированность рациона.

Людмила Крупская, директор комбината школьного питания Минска:

В осенний сезон мы включаем пять новинок наших блюд. Это блюда из мяса птицы, грудка куриная запеченная в сметанном соусе, ее мы предложим нашим ребятам на обед. Блинчики с корицей и яблоком. Это блюдо мы предложим нашим детям на полднике. И уже полюбившееся блюдо из пилотного проекта – блинчики с творогом и сырники для детей 1-4 классов.