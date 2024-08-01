Ряды столичной милиции пополнили 80 молодых офицеров – торжественный приём провели в Ратуше

80 молодых офицеров пополнили ряды минской милиции. Торжественный прием выпускников учреждений образования МВД состоялся в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начальник ГУВД Мингорисполкома вручил молодым лейтенантам табельное оружие и служебное удостоверение сотрудника ведомства. Кроме того, в адрес каждого, кто вступил в ряды милицейского братства, прозвучали напутственные слова и поздравления.

Никита Вергей, выпускник Академии МВД: Сегодняшняя дата важна для всех курсантов, выпустившихся всего месяц назад из Академии. Мы четыре года шли к этому моменту, чтобы стать полноправными сотрудниками минской милиции. Я, к примеру, перехожу в отдел по противодействию киберпреступности. Это очень важное направление в настоящее время, потому что интернет и мессенджеры постоянно растут, все больше людей попадаются на мошенников.

Ян Шершнев, выпускник Академии МВД:

Я выбрал чуть-чуть другую стезю. Я распределился не в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, а в отдел информации и общественных связей. То есть за время Академии раскрылся мой талант съемки видеороликов, монтажа.

Молодые офицеры, получившие служебные удостоверения, придут служить в подразделения по борьбе с киберпреступностью, Госавтоинспекции, станут участковыми инспекторами и оперуполномоченными.