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Ряды столичной милиции пополнили 80 молодых офицеров – торжественный приём провели в Ратуше

01 августа 2024 18:10
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80 молодых офицеров пополнили ряды минской милиции. Торжественный прием выпускников учреждений образования МВД состоялся в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ряды столичной милиции пополнили 80 молодых офицеров – торжественный приём провели в Ратуше-1

Начальник ГУВД Мингорисполкома вручил молодым лейтенантам табельное оружие и служебное удостоверение сотрудника ведомства. Кроме того, в адрес каждого, кто вступил в ряды милицейского братства, прозвучали напутственные слова и поздравления.

Ряды столичной милиции пополнили 80 молодых офицеров – торжественный приём провели в Ратуше-4

Никита Вергей, выпускник Академии МВД:
Сегодняшняя дата важна для всех курсантов, выпустившихся всего месяц назад из Академии. Мы четыре года шли к этому моменту, чтобы стать полноправными сотрудниками минской милиции. Я, к примеру, перехожу в отдел по противодействию киберпреступности. Это очень важное направление в настоящее время, потому что интернет и мессенджеры постоянно растут, все больше людей попадаются на мошенников.

Ряды столичной милиции пополнили 80 молодых офицеров – торжественный приём провели в Ратуше-7

Ян Шершнев, выпускник Академии МВД:
Я выбрал чуть-чуть другую стезю. Я распределился не в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, а в отдел информации и общественных связей. То есть за время Академии раскрылся мой талант съемки видеороликов, монтажа.

Молодые офицеры, получившие служебные удостоверения, придут служить в подразделения по борьбе с киберпреступностью, Госавтоинспекции, станут участковыми инспекторами и оперуполномоченными.

# Милиция Беларуси # общество

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