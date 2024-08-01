Новую линию по отжиму масличных культур открыли в Логойском районе

Минская область лидирует по производству семян рапса. В закромах уже свыше 300 тысяч тонн ценного сырья как для производства масла, так и важных кормовых добавок для животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Увеличение объемов требует и новых производственных площадок. Одну из них, в частности линию по переработке семян рапса, открыли в Логойском районе. О всех тонкостях производства в сюжете Дарьи Авсюк.

Новый цех по переработке семян рапса построили за 7 месяцев, в два раза быстрее запланированного срока. Для круглосуточной работы объекта в год потребуется около 8,5 тысячи тонн семян. Для этого в сельскохозяйственном комплексе «Логойский» планируют увеличить объемы масличной культуры, чтобы максимально загрузить цех собственным сырьем. Также здесь открыли 10 новых рабочих мест.

Анатолий Короткий, генеральный директор предприятия по переработке нефтепродуктов:

8 операторов, технолог и начальник цеха. Понятно, здесь же мини-лаборатория, поэтому 10 человек, которые будут обслуживать, круглые сутки этот цех будет работать, без выходных и праздничных дней. Тогда лучше экономика складывается в работе цехов.

Технология производства начинается с завальной ямы, в которую привозят рапс. Далее он проходит процесс очистки от различных примесей и сора. Получают масло путем холодного отжима. На линии налажена усиленная термоподготовка. Для качественного результата минимальная температура должна быть 26 градусов. После масло поступает в отсек, где проходит фильтрацию.