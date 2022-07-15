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Уборочная кампания идёт уже в 16 районах Минской области

15 июля 2022 14:55
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Новости Беларуси. Массовая жатва набирает темпы на полях центрального региона. Аграрии убирают урожай в 16 районах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под озимые зерновые отведено около 318 тысяч гектаров, освоили около 13 тысяч гектаров. Это почти 72 тысячи тонн нового урожая.

Уборочная кампания идёт уже в 16 районах Минской области-1

К слову, уборочную кампанию на следующей неделе планируют начать и в Борисовском районе. Под озимый клин здесь отведено 24 тысячи гектаров. В поле будет задействовано более 80 единиц техники. Непогода внесла некоторые коррективы. Но, как говорят специалисты, затяжные дожди не отразятся на объеме урожая. Внимание уделяют и техническому состоянию автопарка. Неполадки устраняют в кратчайшие сроки, чтобы это никак не отразилось на страде.

Уборочная кампания идёт уже в 16 районах Минской области-4

Евгений Лапытько, начальник отдела растениеводства Борисовского райисполкома:
Проходил семинар-учебу по настройкам и регулировкам зерноуборочных комбайнов. Чтобы минимизировать потери при уборках, собирали главных специалистов, инженеров, агрономов, охрану труда и первичные организации профсоюзов.

Уборочная кампания идёт уже в 16 районах Минской области-7

Продолжается и второй укос трав. Аграрии Минской области уже заготовили около двух миллионов тонн сенажа.

# Сельское хозяйство # общество # Евгений Лапытько # Фотофакт

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