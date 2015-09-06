Николай Чергинец о Национальной литературной премии и современной белорусской литературе

Новости Беларуси. О писателях и их читателях, о роли государства в формировании национальной литературы и роли книг в строительстве страны — ведущий программы «Неделя» на СТВ поговорил с председателем Союза писателей Беларуси Николаем Чергинцом.

В этом году в Беларуси впервые вручается Национальная литературная премия. Как это можно трактовать: наша литература вступает в какой-то качественно новый этап развития?



Николай Чергинец, председатель ОО «Союза писателей Беларуси»:

Вы знаете, пожалуй, вы правы. Вспомним те времена, когда распался Союз, упадок экономики, и я бы сказал, культурной жизни страны, духовная жизнь. Мало стали востребованы писатели и книги. Проблем у людей было очень много: глядя на пустые полки, не очень-то хотелось покупать книги. Прошло время – наше государство стало на ноги. Не только в плане, что стало независимым, суверенным государством, но на ноги, я имею в виду и в экономическом плане: обеспечена и наша продовольственная безопасность, безопасность в целом и, конечно же, были созданы все возможные условия для дальнейшего развития литературы. И вот было какое-то маленькое пропадание в этих вопросах деятельности государства. Сейчас, наоборот, чувствуем как народу нужна духовная пища. В этом году действительно надо рассматривать как новый шаг поддержки государством литературы и писателей. Я думаю, что мы поставим вопрос об увеличении количества номинаций, потому что есть такие номинации, которые надо поддерживать. Вопрос с краеведческой литературой. Вопрос с приключенческой литературой, которую любит молодежь. Мы еще, анализируя роль литературы в жизни народа, пришли к выводу, что пора и нашим поэтам показать свое творчество в виде и песен новых. Ведь у нас есть хорошие, добрые песни, но они были в прошлом. Сейчас нужны новые, дополняя палитру тех песен прекрасных, которые есть. Нужны современные песни. И мы объявили номинацию с названием «Тройка». Почему «Тройка»? Мы поняли: если будет содружество композитора, поэта и исполнителя – получится песня.

Николай Иванович, а вы сторонник какой концепции? Литература – это что – товар: надо написать, издать, рекламировать, продать. Или это нечто большее?



Николай Чергинец:

Без духовной пищи, без духовности, без понимания того, что есть в жизни добро, что есть обязанности, скажем, детей перед родителями, что есть обязанности гражданина перед государством, без этого развиваться государству невозможно. Надо прямо сказать. Ведь многие люди, конечно, да и среди писателей есть такие, которые считают, что государство создается для того, чтобы сделать рай. Да это совершенно не так. Государство образовывается для того, чтобы не было ада. Чтобы люди чувствовали себя комфортно в жизни, чтобы они добивались своей цели своим трудом. Чтобы общество развивалось в силу своей деятельности по всем направлениям жизни государства. И этому, конечно, будет способствовать литература, культура в целом.



Сегодня, в современной белорусской литературе есть, что называется, голос современности? Есть, описанный в литературе, герой современности? Либо писателям не очень интересны эти вопросы?



Николай Чергинец:

Было принято решение. Президент сам внес это предложение. Регулярно писатели в составе тридцати человек автобусом, которые выделяют исполкомы, в сопровождении журналистов посещают конкретные регионы страны. И вот, когда писатели побывали в сельскохозяйственных коллективах, спустились в шахту Солигорска, трудовые коллективы, армейские части – и у нас была издана книга, большая толстая книга, авторы которой, десятки писателей, которые рассказали о своих, понравившихся им, героях. Скажем, в Могилевской области руководитель хозяйственного коллектива ввел интересный порядок: поощрять семьи, которые работают в этом коллективе за то, что не пьют и не курят; за то, что дети хорошо учатся. Поощряли материально. Такие новинки тоже ведь подхвачены писателями, описывается это все в этой книге. И как своеобразный срез жизни нашего общества.

Читателю интересны современные произведения белорусских авторов? Он читает? У вас какие-то исследования проводятся на эту тему?



Николай Чергинец:

Конечно. Мы сделали очень просто. Мы обратились во все обл- райисполкомы, составили список наиболее известных писателей – под 50 человек – и попросили, чтобы каждая библиотека напротив фамилии этих писателей отметила, есть ли его книги и сколько, и сколько же раз в течение двух лет запрашивались книги конкретного писателя. Все это суммировалось: по району, по области, по городу, и в целом, по республике. И можете себе представить: что произведения около пятидесяти писателей за два с небольшим года потребовали прочитать почти два с половиной миллиона раз.