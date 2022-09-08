8 сентября – День посиделок на кухне. Что ещё отмечают в эту дату?

Международный день грамотности

8 сентября отмечается Международный день грамотности – праздник, который напоминает о важности получения знаний и постоянного развития как для отдельного человека, так и для общества в целом. Изначально грамотностью называлось умение читать и писать на родном языке, однако со временем это понятие получило более широкое значение. Сейчас грамотным человеком можно назвать того, кто обладает знаниями в разных сферах жизни. Но и сегодня более 860 миллионов взрослых в мире остаются абсолютно неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. В Беларуси Международный день грамотности отмечается широко. Выставки, фестивали, образовательные акции проходят в разных городах страны. Международный день солидарности журналистов

Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Именно в этот день в 1943 году в Берлине нацистами был казнен чехословацкий журналист, активист чехословацкой компартии Юлиус Фучик. Даже в нацистских застенках Юлиус не оставил профессию и успел написать книгу «Репортаж с петлей на шее», за которую был посмертно в 1950 году удостоен Международной премии Мира. Уже традиционно в День солидарности журналистов по всему миру проходят собрания и конференции. На этих профессиональных съездах представители четвертой власти не только делятся своим опытом, но и получают награды за свой порой очень опасный труд, а также вспоминают погибших коллег. 8 сентября 1504 года публике показали скульптуру Давида работы Микеланджело

8 сентября 1504 года очам изумленной флорентийской публики предстала скульптура Давида работы Микеланджело. Перевозкой гигантской статуи на место установки – площадь Синьории – руководил Леонардо да Винчи. Скульптура была заказана мастеру в 1501 году гильдией торговцев шерстью. Работа над ней продолжалась два года. Статуя высотой в 5 метров весит более 6 тонн. Она была сделана из монолитной глыбы мрамора, добытой в одном из карьеров недалеко от города Каррара. На судьбу статуи выпало немало испытаний: она подвергалась обстрелам, нападениям, в скульптуру даже попадала молния. В 1873 году статую Давида перенесли в галерею Академии художеств. А ее место на площади Синьории заняла в 1910 году копия.