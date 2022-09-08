Новости Беларуси. Уже не первый месяц аферисты пытаются обмануть людей, но благодаря информированности белорусы готовы дать отпор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже не первый месяц аферисты пытаются обмануть людей, но благодаря информированности белорусы готовы дать отпор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жительница Гродно помогла задержать курьера телефонных мошенников. Женщину обманули аферисты, которые сообщили о ДТП, виновником которого якобы стал ее зять. Пытаясь оказать помощь близкому человеку, пенсионерка отдала девушке-курьеру 10 тысяч долларов, но на всякий случай сфотографировала ее на телефон.
Сотрудники милиции установили личность курьера. Девушку задержали, когда она ехала в Минск, чтобы передать деньги куратору. 20-летняя жительница Барановичей рассказала, что нашла такую незаконную подработку в интернете, и это было первое для нее задание.
– Подтверждаете ли вы, что эти денежные средства получили у женщины в квартире в Гродно?
– Да, верно.
– Какая здесь сумма?
– Наверное, 10 тысяч.
– Сколько из этих денег вы потратили?
– Я не тратила.
– Кому вы должны были их передать?
– Не знаю, мне должны были по приезду в Минск написать адрес. Имя и фамилию никто не разглашал.
Все переданные деньги изъяты. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за мошенничество. Напомним, курьеры являются участниками преступной схемы, подлежат привлечению к уголовной ответственности и обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный жертвам преступлений.