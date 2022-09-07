Почти «Безумный Макс»! Как белорусские аграрии в столбах пыли убирают картофель?

Новости Беларуси. К уборке второго хлеба белорусские аграрии уже приступили. Пройдено 9 % картофельных полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средняя урожайность превышает прошлогоднюю – 336 центнеров с гектара. Важно не просто качественно собрать урожай, но и сохранить. В хозяйстве «Агро-Мотоль» Ивановского района в хранилище планируют заложить не меньше 16 тысяч тонн картофеля. А для удобства потребителей его фасуют и даже чистят. Кристина Протосовицкая расскажет подробнее.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Работу не пыльной точно не назовешь. Тотальная засуха во время вегетации и уборки делает картофель идеально чистым, правда, это осложняет работу механизаторов. Им все сложнее уследить за работой комбайна.

В хозяйстве «Агро-Мотоль» свыше полутысячи гектаров картофеля. Сорта от ранних до поздних, голландские и наши, белорусские. «Скарб», «Вектор» и «Бриз» оказались стойкими к отечественному климату. Да и по вкусу не сравнятся с зарубежными аналогами. Правда, над формой еще предстоит поработать.

Мария Михович, агроном по картофелю сельхозпредприятия «Агро-Мотоль»:

Белорусские сорта не хуже. По вкусовым качествам очень ценятся, потому что вкус действительно есть у нашей белорусской картошки. Наш покупатель уже избалован. Ему нужен картофель, который будет гладенький чистенький, чтобы меньше отходов.

Сегодня картофель должен быть выставочным образцом, как на подбор, по форме и чистоте. Таков запрос потребителя. А оттого требование к качеству уже от самого поля. Механизатор Михаил Псыщаница бороздит картофельные плантации уже 17 лет. За день выкапывает до шести гектаров.

Михаил Псыщаница, механизатор сельхозпредприятия «Агро-Мотоль»:

Надо, чтобы правильно комбайн был отрегулирован, чтобы не сильные потери были. Чтобы не билась. Чтобы не травмировалась картошка и хорошо хранилась.

В хозяйстве «Агро-Мотоль» ждут не меньше 16 тысяч тонн картофеля. Половина для семеноводства. Качественный и откалиброванный картофель востребован среди белорусских и российских хозяйств на будущий сезон. Остальной урожай – на хранение. В помещениях своя погода в доме: температура, влажность, количество света. Здесь же картофель сортируют и фасуют под нужный вес.

Демьян Кульбеда, заведующий овощехранилищем сельхозпредприятия «Агро-Мотоль»:

По фасовке картофеля мы можем фасовать от 2,5 килограмма до 25-30 килограмм. 30 килограмм – ручная завязка, 25 килограмм – идет зашивка. Пришел в магазин, купил, в кастрюлю закинул и все. Мытая, чистая.

Для отечественных супермаркетов картофель проходит тщательную мойку и выбраковку, чтобы шопинг был достоин обложки. А для особо избирательных хозяек или ресторанов – очищенный и вакуумированный товар. Хранить в таком виде овощи можно до 10 дней. Мало просто сберечь урожай, важно позаботиться и об удобстве тех, кто будет готовить.

Василий Сацута, и.о. главного агронома сельхозпредприятия «Агро-Мотоль»:

Урожай вроде бы, покуда смотрим, неплохой будет. Качество картофеля тоже покуда неплохое. Думаю, что проблем со вторым хлебом не будет. Обеспечим всю страну, наше население. Надо – и на экспорт отправим, потому что есть у нас, что продавать.