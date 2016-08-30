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Уборочная-2016: массовая уборка зерновых закончена

30 августа 2016 06:32
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Новости Беларуси. В Беларуси закончилась массовая уборка зерновых и зернобобовых. Общереспубликанский каравай весит почти 7 миллионов тонн. По стране осталось убрать всего 2,5% площадей. В период окончания жатвы у славян принято справлять обжинки или по современному дожинки.

Свой миллион в общереспубликанский каравай записали и хлеборобы Могилевщины. Но безусловными  лидерами по намолоту остаются аграрии Минской области. Они собрали более миллиона 700 тонн хлеба. Завершается параллельно уборка зерновых и зернобобовых в фермерских хозяйствах и на приусадебных участках. Способствует труженикам полей теплая и сухая погода, которая установилась по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Уборочная кампания

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