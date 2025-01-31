В Минской области построено около 64 тысяч м² арендного жилья

В Беларуси детализировали порядок предоставления арендного жилья. Первые в очереди – представители востребованных профессий, в которых нуждается реальный сектор и социальная сфера региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Решения смогут принимать представители местной власти. В свою очередь, это будет способствовать закреплению специалистов на местах.

Оплата за пользование жильем будет рассчитываться с учетом понижающего коэффициента. Так, в Червенском районе общая площадь арендного жилья – более 30 тысяч квадратных метров. Это свыше 600 квартир. Недавно в райцентре сдали очередную многоэтажку. В планах построить еще один дом на 60 квартир. Часть метров отведут под арендное жилье.

Александр Романчик, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Червенского райисполкома:

60-квартирный дом. Построено 7 квартир для работников МВД, 5 квартир – для работников МЧС, и одна квартира двухкомнатная – социального пользования. Сейчас будем прорабатывать вопрос для определения ее семье с ребенком-инвалидом. Жилье в каждом доме планируем строить арендное и по мере необходимости строим его. Нам необходимо сейчас около 35 квартир для молодых специалистов.

В 2024-м в Минской области было построено около 64 тысяч квадратных метров арендного жилья.