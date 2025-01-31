Регионы Минской области пополнятся физкультурно-оздоровительными комплексами

Регионы Минской области в ближайшее время пополнятся физкультурно-оздоровительными комплексами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, среди премьер – новые объекты в деревне Лесковка Минского района и Крупках. Сейчас проектируются физкультурные комплексы в Слуцке, Несвиже и Смолевичах.

Об этом рассказали на итоговой коллегии главного управления спорта и туризма Миноблисполкома. В мероприятии в здании Национального олимпийского комитета приняли участие и руководители детско-юношеских спортивных школ. Обсуждали также и участие наших атлетов в международных соревнованиях, которые укрепляют имидж Беларуси как спортивного государства.

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:

Мы продолжили строительство как крупных, так и мелких спортивных объектов. Ввели новый плавательный бассейн в Мяделе, ФОК в Дзержинске, современная площадка для городошного спорта в Молодечно. Успешно выступили на международной арене, завоевав 68 медалей, в том числе олимпийская золотая медаль Литвиновича из Вилейки. Далее, ввести в эксплуатацию объекты, которые мы уже строим – это ФОК в Лесковке, ФОК в Крупках, завершить строительство лыжероллерной трассы в Борисове, ввести в эксплуатацию стадион в городе Дзержинске после реконструкции.

В Год благоустройства на всех физкультурно-оздоровительных объектах Минской области запустят марафоны по наведению порядка и обновлению материально-технической базы.