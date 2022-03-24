«У вас проходит специальная военная операция». Гигин пообщался с журналистами украинского ТВ

Провал украинской журналистики. Теледеятели нашей южной соседки, нередко допускающие трансляцию фейков в эфире, 24 марта снова взялись за Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но они совершили большую ошибку – пригласили руководителя общества «Знание» Вадима Гигина, ожидая, что и он будет подпевать в их антироссийском и антибелорусском хоре. Услышав же иную точку зрения, ведущие растерялись, начали истерить, а наш эксперт разоблачил чудовищную некомпетентность их пропаганды и абсолютное незнание элементарных фактов.

– У нас сейчас идет война с Россией…