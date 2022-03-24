«У вас проходит специальная военная операция». Гигин пообщался с журналистами украинского ТВ

Провал украинской журналистики. Теледеятели нашей южной соседки, нередко допускающие трансляцию фейков в эфире, 24 марта снова взялись за Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Провал украинской журналистики. Теледеятели нашей южной соседки, нередко допускающие трансляцию фейков в эфире, 24 марта снова взялись за Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но они совершили большую ошибку – пригласили руководителя общества «Знание» Вадима Гигина, ожидая, что и он будет подпевать в их антироссийском и антибелорусском хоре. Услышав же иную точку зрения, ведущие растерялись, начали истерить, а наш эксперт разоблачил чудовищную некомпетентность их пропаганды и абсолютное незнание элементарных фактов.
– У нас сейчас идет война с Россией…
Вадим Гигин, председатель правления общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
У вас проходит специальная военная операция и денацификация на территории Украины. Она ставит цель провести демилитаризацию, денацификацию Украины, нейтральный статус Украины.
– Денацификацию от каких нацистов конкретно, можете указать?
Вадим Гигин:
Полк «Азов», который сейчас добивают в Мариуполе. Это нацистское формирование, это было признано Конгрессом США, почитайте их документы.
– Конгрессом США было признано, боюсь, что вы уже даете дезинформацию. Хотя бы это можете прекратить делать?
Вадим Гигин:
Роман Шухевич командовал 201-м батальоном шуцманшафта, который совершал карательные действия на территории Беларуси.