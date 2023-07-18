«У тебя есть выбор». Как родителям помочь ребёнку определиться с будущей профессией?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу: Могут ли родители разговаривать, делясь в такой назидательной форме своим жизненным опытом, о том, что пора бы делать, принимать какие-то взрослые решения?

Идея своевременной сепарации от родителей давно и активно обсуждается в обществе. Корни личностных проблем психологи видят именно в отношениях с родителями, а точнее в недостаточной автономности от них. О том, в каком возрасте лучше всего покинуть семейное гнездо и стать самостоятельным человеком, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Иван Цыркун, психолог:

Родители по отношению к детям в основном этим только и занимаются все время, делятся своим видением. Другое дело, что они этим видением могут делиться ультимативно, то есть что ты станешь инженером. Твой дед – инженер, прадед – инженер, я – инженер, и ты. Угадай, кем ты хочешь стать? Понимаете, ультимативно. Можно тем же самым опытом делиться так грамотно: «Ты знаешь, я прочитал в газете про одного мальчика, который окончил школу с золотой медалью. У него дальше жизнь пошла так. Что ты об этом думаешь сам?» Тогда мы человеку делегируем: у тебя есть выбор – хочешь инженером, а хочешь бариста, флористом, кем хочешь быть. Тут это уже в каждом отдельном случае надо рассматривать индивидуально.

Сергей Парчевский:

Разбираться в семье в конфликтных ситуациях нужно или вы как психолог не рекомендуете это делать?

Иван Цыркун:

Понимаете, когда возникла конфликтная ситуация, прежде всего, что надо сделать, – это конфликтующие между собой стороны развести на расстояние как минимум пистолетного выстрела.

Читайте также:

Роль курицы-наседки. Как мамы мешают детям взрослеть?

«Семья – это в первую очередь традиция». Можно ли взрослым детям жить с родителями?

Большой семейный клан. Как совместное проживание нескольких поколений влияет на воспитание детей?