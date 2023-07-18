Большой семейный клан. Как совместное проживание нескольких поколений влияет на воспитание детей?

Идея своевременной сепарации от родителей давно и активно обсуждается в обществе. Корни личностных проблем психологи видят именно в отношениях с родителями, а точнее в недостаточной автономности от них. О том, в каком возрасте лучше всего покинуть семейное гнездо и стать самостоятельным человеком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете, если все-таки одна большая семья живет под одной крышей, и инициируют это проживание родители, говорит ли это о том, что они просто не интересуются мнением своих детей? Возможно, дети не хотят жить в такой большой семье. Я имею в виду детей уже после 18 лет.
Наталья Чайковская, учитель начальных классов, мама двух дочерей:
Нет, почему? Во-первых, это, наоборот, показывает, что родители интересуются жизнью детей. Если дети захотят жить отдельно, пожалуйста, они имеют право уйти от родителей, снимать или построить свое собственное жилье. Но при этом их же дети смотрят на то отношение детей к родителям и учатся именно на этом. То есть впоследствии уже те дети, которые маленькие, вырастут и тоже будут иметь уважение к своим родителям. Поэтому этот клан большой семейный, я считаю, что должен быть в основе. Если есть возможность создать условия для родителей, пожить отдельно, а это очень хорошая перспектива, то я за то, чтобы дети уезжали, жили отдельно и строили свои семьи. Но при этом не забывали про родителей, и ставили именно их на первый план.
«Семья – это в первую очередь традиция». Можно ли взрослым детям жить с родителями – подробнее здесь.