Большой семейный клан. Как совместное проживание нескольких поколений влияет на воспитание детей?

Идея своевременной сепарации от родителей давно и активно обсуждается в обществе. Корни личностных проблем психологи видят именно в отношениях с родителями, а точнее в недостаточной автономности от них. О том, в каком возрасте лучше всего покинуть семейное гнездо и стать самостоятельным человеком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как вы считаете, если все-таки одна большая семья живет под одной крышей, и инициируют это проживание родители, говорит ли это о том, что они просто не интересуются мнением своих детей? Возможно, дети не хотят жить в такой большой семье. Я имею в виду детей уже после 18 лет.