Роль курицы-наседки. Как мамы мешают детям взрослеть?

Идея своевременной сепарации от родителей давно и активно обсуждается в обществе. Корни личностных проблем психологи видят именно в отношениях с родителями, а точнее в недостаточной автономности от них. О том, в каком возрасте лучше всего покинуть семейное гнездо и стать самостоятельным человеком, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Соболевская, астролог, жила с родителями, только пока училась:

Мы можем этот момент увидеть, конечно, в прогнозах. Мне кажется, здесь ключевой момент – все-таки психологическая какая-то зрелость. Ключевое – это договариваться словами через рот. Правильно? Второй момент – это правильное воспитание. Потому что мама – глава семьи. Зачастую у нас так и получается, что мама – центр нашего притяжения. Это прекрасно. Но бывает так, что мама переходит в другую роль – курицы-наседки – и уже сама не хочет отпускать своих детей. Есть такое понятие как сепарация. Эта сепарация происходит на каждом этапе нашей жизни, даже от самого рождения. То есть мы рождаемся, до трех лет под крылом мамы – это энергетически поле Луны. Потом мы растем, и все дальше у нас раскрываются другие планеты, слои.

Если говорить про социальное какое-то – допустим, перестать жить с родителями. Чтобы перестать жить с родителями, естественно, нам нужно иметь какую-то профессию, зарабатывать. Для этого нам нужно понимать, что мы хотим делать. Социальная планета Юпитер – ее первый полуоборот в 12 лет происходит. Идеально было бы, чтобы в 12 лет дети – конечно же, родители могут их как-то направлять адекватно, мягко, не тыкать, а именно направлять, – уже определялись с какой-то профессией либо с тем, что им нравится. Потому что потом в 24 года происходит возврат Юпитера. В этот момент происходит своеобразная проверка, то есть, чего ты достиг, в ту сторону идешь, не в ту. Зачастую, как я уже сказала, мамы – курицы-наседки, наоборот, сами не отпускают своих детей. Ребенок хочет куда-то пойти, реализовываться, учиться. Мама: «Сыночек, подожди».