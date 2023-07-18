«Семья – это в первую очередь традиция». Можно ли взрослым детям жить с родителями?

Идея своевременной сепарации от родителей давно и активно обсуждается в обществе. Корни личностных проблем психологи видят именно в отношениях с родителями, а точнее в недостаточной автономности от них. О том, в каком возрасте лучше всего покинуть семейное гнездо и стать самостоятельным человеком, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Мне кажется, это зависит от обстоятельств. Например, в моей юности молодые люди уезжали из дома, как правило, учиться в большой город из малых городов, и потом уже у них не было такой необходимости возвращаться. То есть они уже вкусили этой свободной жизни, самостоятельной, и потом их назад было не заманить. Но если учебное заведение, школа, университет находятся в одном городе с родителями, тогда, наоборот, другая ситуация. Зачем снимать квартиру, тратить деньги, самому себе готовить, если бабушки, мамы под боком – обогреют, накормят? Наталья, как вы считаете?

Наталья Чайковская, учитель начальных классов, мама двух дочерей:

Во-первых, я хочу сказать, что семья – это в первую очередь традиция. Традиции надо уважать. Жить вместе с родителями – это почетно и должно. Однако, в первую очередь должны создаваться условия для жизни родителей. Мы всегда ставим на первый план ребенка. Посмотрите, родился маленький ребенок, кому мы внимание уделяем? Конечно, ребенку, а бабушки, дедушки у нас уходят на второй план. Это не совсем правильно, потому что в сущности дерево у нас растет от корней. Если корни загнивают, то потом загниет и дерево. Наши традиции жить вместе с родителями почетные. О том, что были конфликты – мы все читали с вами Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети» и знаем, что в обществе возникают недопонимания. Опять-таки даже в этом произведении на первом плане была семья. Значит, если есть возможность детям уйти жить отдельно – это почетно, хорошо. Если они могут сами формировать свою семью, детей, растить их независимо от родителей – это очень хорошо.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Их просто иногда нужно к этому подтолкнуть. Этого птенца нужно выкинуть из родительского гнезда.