Прямой эфир

У Светлагорскім раёне створаць мемарыяльны комплекс. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў перавялі сродкі на будаўніцтва

21 февраля 2020 15:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў падтрымалі фінансава будаўніцтва мемарыяла ў Светлагорскім раёне і 21 лютага перавялі сродкі на дабрачынны рахунак, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

У Светлагорскім раёне створаць мемарыяльны комплекс. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў перавялі сродкі на будаўніцтва-1

У Светлагорскім раёне створаць мемарыяльны комплекс. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў перавялі сродкі на будаўніцтва-3

Мемарыяльны комплекс у памяць пра жыхароў вёсак, спаленых гітлераўскімі акупантамі, узвядуць на месцы трагедыі. Сярод балот у вёсцы Ала ад жахаў вайны хаваліся жыхары Светлагорскага і Жлобінскага раёнаў, але карнікі знайшлі сховішча і 14 студзеня 1944 года атачылі і спалілі населены пункт разам з людзьмі. У той дзень загінулі 1758 чалавек. Больш за палову з іх былi дзеці.

У Светлагорскім раёне створаць мемарыяльны комплекс. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў перавялі сродкі на будаўніцтва-6

Віталь Уткін, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
В целом мы услышали позыв нашего главы государства об исторических фактах, что историю нельзя забывать. И этот монумент позволит, я думаю, нашему подрастающему поколению достойно отпраздновать 100-летие уже Великой Победы. Я считаю, что это именно задел, который свяжет все поколения. Поэтому огромное спасибо тем людям, которые вышли с этой идеей и дали нам возможность к ней присоединиться. 

У Светлагорскім раёне створаць мемарыяльны комплекс. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў перавялі сродкі на будаўніцтва-9

Ідэя стварэння мемарыяла была агучана падчас снежаньскай сустрэчы Аляксандра Лукашэнка са студэнтамі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта і знайшла падтрымку кіраўніка дзяржавы. Будоўля ўжо набыла статус «народнай». 22 лютага ў Гомельскай вобласці пройдзе суботнік, сродкі ад якога таксама будуць накіраваны на ўзвядзенне мемарыяльнага комплексу ў вёсцы Ала. 

# Великая Отечественная война # общество # Виталий Уткин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тепло, но сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на выходные
21 февраля 2020 14:14

Тепло, но сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на выходные

За какой срок до наступления пенсии работника не имеют права уволить?
21 февраля 2020 14:02

За какой срок до наступления пенсии работника не имеют права уволить?

«20 вакансий на человека». Как обстоят дела на рынке труда в Минске?
21 февраля 2020 13:40

«20 вакансий на человека». Как обстоят дела на рынке труда в Минске?