За какой срок до наступления пенсии работника не имеют права уволить?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов: Люди предпенсионного возраста защищены законодательством. То есть минимум, что положено – это то, что наниматель обязан заключить контракт до достижения пенсионного возраста. То есть продлить его на три месяца. Это возможно.

Илона Волынец, ведущая СТВ: Одна из наших телезрительниц пишет, что у нее: «Заканчивается контракт за три месяца до пенсии. Хочу работать на предприятии дальше. Могут ли меня уволить досрочно, и что предпринимать в таком случае?».

Илона Волынец:

А если человек хочет работать больше?

Александр Щекович:

Это уже договорной процесс. Если у человека не было каких-то взысканий, не было дисциплинарных взысканий, то соответственно, наниматель может рассматривать вопрос о заключении дальнейшего контракта. Но это индивидуально. Потому что сегодня сказать «я хочу», а, вы понимаете, человек может, как работник, не устраивать руководителя – тоже допускаем. И мы говорим о том, что мы защищаем добросовестных работников, которые не имеют взысканий. Это немаловажно. Поэтому сегодня до наступления пенсионного возраста данному человеку он защищен – как минимум за два года до пенсионного возраста. Его можно уволить только по виновным деяниям. А в некоторых коллективных договорах даже прописаны на предприятиях – 3 года защищает человека до пенсионного возраста. Если возникают проблемы, можно звонить в любую вышестоящую профсоюзную организацию – это районные, городские структуры, республиканский комитет либо, в первую очередь, если там есть профсоюзная организация – обратиться к председателю профсоюзного комитета, который владеет ситуацией и, думаю, поможет, проблем не будет.

Илона Волынец:

То есть в случае с нашей телезрительницей контракт могут ей продлить всего лишь на три месяца, и дальше наниматель будет прав, если ее отправят на заслуженную пенсию?

Александр Щекович:

Да.