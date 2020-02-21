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За какой срок до наступления пенсии работника не имеют права уволить?

21 февраля 2020 14:02
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В гостях программы «Большой город» – председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.

Илона Волынец, ведущая СТВ:
Одна из наших телезрительниц пишет, что у нее: «Заканчивается контракт за три месяца до пенсии. Хочу работать на предприятии дальше. Могут ли меня уволить досрочно, и что предпринимать в таком случае?».

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Люди предпенсионного возраста защищены законодательством. То есть минимум, что положено – это то, что наниматель обязан заключить контракт до достижения пенсионного возраста. То есть продлить его на три месяца. Это возможно.

За какой срок до наступления пенсии работника не имеют права уволить?-1

Илона Волынец:
А если человек хочет работать больше?

Александр Щекович:
Это уже договорной процесс. Если у человека не было каких-то взысканий, не было дисциплинарных взысканий, то соответственно, наниматель может рассматривать вопрос о заключении дальнейшего контракта. Но это индивидуально. Потому что сегодня сказать «я хочу», а, вы понимаете, человек может, как работник, не устраивать руководителя – тоже допускаем. И мы говорим о том, что мы защищаем добросовестных работников, которые не имеют взысканий. Это немаловажно. Поэтому сегодня до наступления пенсионного возраста данному человеку он защищен – как минимум за два года до пенсионного возраста. Его можно уволить только по виновным деяниям. А в некоторых коллективных договорах даже прописаны на предприятиях – 3 года защищает человека до пенсионного возраста. Если возникают проблемы, можно звонить в любую вышестоящую профсоюзную организацию – это районные, городские структуры, республиканский комитет либо, в первую очередь, если там есть профсоюзная организация – обратиться к председателю профсоюзного комитета, который владеет ситуацией и, думаю, поможет, проблем не будет.

Илона Волынец:
То есть в случае с нашей телезрительницей контракт могут ей продлить всего лишь на три месяца, и дальше наниматель будет прав, если ее отправят на заслуженную пенсию?

Александр Щекович:
Да.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Илона Волынец # Александр Щекович

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