«20 вакансий на человека». Как обстоят дела на рынке труда в Минске?

В гостях программы «Большой город» – председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Столичный рынок труда, наверное, на радость городу и, может быть, на огорчение регионам, конечно же, он движется. Первое, что у нас сегодня больше 20 тысяч вакансий. Это свободных вакансий. Это порядка 60% вакансий с уровнем заработной платы от 500 до 1 000 рублей. Может, для Минска это мало, но когда такие цифры мы называем для регионов, мы, конечно же, понимаем, что это другая цифра. Официально стоящих на учете по безработице в Минске – около 900 человек. То есть практически 20 вакансий на человека. Вакансии абсолютно разные: начиная от рабочих профессий, заканчивая инженерным составом, руководителей.

Рабочие вакансии по-прежнему востребованы?