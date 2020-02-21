Тепло, но сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на выходные

Новости Беларуси. В ближайшие выходные в Беларуси ожидается весенняя, но ветреная погода. Из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщает Белгидромет, в субботу 22 февраля будет облачно с прояснениями, утром и днём вероятность осадков не превышает 10-15 процентов, но вечером в Витебской, Гродненской и Минской областях пройдут кратковременные дожди.

Ночью и утром возможны слабые туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днём ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Сходите в бассейн и съешьте апельсин. Как ещё подбодрить себя в пасмурную погоду

В тёмное время суток столбик термометра опустится до -1… +2°C, днём – поднимется до +4… +7°C, в Брестской области потеплеет до +9°C.

23 февраля прогнозируются кратковременные дожди и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью похолодает до 0… +5°C, днём воздух нагреется до +2… +8°C.