У столицы новый тренд – креативные субботники. Как граждан сплачивает труд, узнали у эксперта

Осень – время городских преображений. В Минске прошел традиционный месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка. Сегодня подведем итоги этой масштабной работы, в которой приняли участие как сотрудники ЖКХ, так и сами минчане, в том числе коллегиальные органы территориального самоуправления и яркие представители гражданских инициатив – ТОСы. Как совместными усилиями сделать город чище и зеленее, обсудим с гостями в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ: Субботники – это действительно советское наследие, тем не менее идет в ногу со временем. Что сегодня стало обязательным атрибутом таких дружных трудовых десантов? Я уверена, что рабочую атмосферу обычно дополняет праздничная – и это в том числе привлекает.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Да, мы сегодня говорили, что основная цель – это сплотить. И конечно, это тренд Минска – креативность субботников, чтобы они не просто проходили за уборкой листвы либо восстановлением газонов, а именно сопутствовала добрая соседская среда. Мы проводим какие-то мероприятия, конкурсы для детей, чтобы активно привлекать всех с семьями, мы проводим чаепития, мы, конечно, включаем и пытаемся сделать настроение через музыку. И я хотела бы отметить каждый район – потому что у каждого есть свое предприятие «Фауна города», где-то мы собираем отходы электронного и электрического оборудования на дворовых территориях. Конечно, не в стороне остаются наши коллеги из МЧС, УВД.