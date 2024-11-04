Сергеенко: в 2024 году белорусский экспорт в страны Африки вырос почти в 4 раза, но мы можем добиться большего

Председатель Палаты представителей отметил, что на фоне происходящих геополитических событий Африканский континент привлекает к себе все большее внимание как новый центр силы. Беларусь готова развивать сотрудничество со странами Африки, основанное на принципах доверия, равноправия и взаимоуважения. Наша страна готова делиться знаниями и технологиями. Широкие перспективы есть у взаимодействия в сферах промышленности, образования, энергетики, сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Беларусь заинтересована в налаживании предметного сотрудничества с Африканским союзом и региональными интеграционными образованиями. Об этом заявил Игорь Сергеенко, выступая на четвертом пленарном заседании Панафриканского парламента в ЮАР. Впервые голос нашей страны звучал на этой площадке.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы готовы поставлять африканским партнерам не только традиционные экспортные товары, но и делиться нашими знаниями и технологиями. Такая модель уже доказала свою эффективность. Так, в текущем году белорусский экспорт в страны Африки вырос почти в четыре раза. За восемь месяцев он составил практически полмиллиарда долларов США, превысив годовые показатели предыдущих лет. Уверен, мы можем добиться большего, участвуя в профильных панафриканских и региональных программах.

В странах Африки сегодня не хватает квалифицированных специалистов. В этой сфере мы также готовы подставить плечо. Беларусь не на словах, а на деле помогает своим партнерам. В наших учреждениях образования уже сегодня обучаются молодые люди из 33 стран Африканского континента. И мы можем значительно увеличить число студентов, помочь развитию системы профтехобразования, обучать прикладным, рабочим специальностям.

И это далеко не все перспективные направления сотрудничества. Программа двухдневного визита белорусской делегации насыщенна. Сегодня прошли переговоры с председателем Панафриканского парламента. Стороны отметили, что цели Беларуси и стран Африки во многом совпадают. Мир, экономическое развитие, улучшение благосостояния граждан, реализация Целей устойчивого развития для нас в приоритете. Большое внимание на встрече уделили вопросам развития торгово-экономического сотрудничества.