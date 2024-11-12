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Новости по тегу #ГО «Минское городское жилищное хозяйство»

144 жилых дома введены в эксплуатацию после капремонта в Минске
12 ноября 2024 18:05

144 жилых дома введены в эксплуатацию после капремонта в Минске

Помощник депутата рассказала, какое новшество в ЖКХ вызывает наибольший интерес у граждан
04 ноября 2024 17:01

Помощник депутата рассказала, какое новшество в ЖКХ вызывает наибольший интерес у граждан

У столицы новый тренд – креативные субботники. Как граждан сплачивает труд, узнали у эксперта
04 ноября 2024 16:54

У столицы новый тренд – креативные субботники. Как граждан сплачивает труд, узнали у эксперта

В Минске можно посадить фамильное дерево – узнали, как это сделать правильно
04 ноября 2024 16:31

В Минске можно посадить фамильное дерево – узнали, как это сделать правильно

Около 1 тысячи машин убрали со дворов Минска как автохлам
23 ноября 2013 11:02

Около 1 тысячи машин убрали со дворов Минска как автохлам

Снегопад в Беларуси: коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы
07 декабря 2012 10:26

Снегопад в Беларуси: коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы