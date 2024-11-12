Новости по тегу #ГО «Минское городское жилищное хозяйство»

В Минске с начала года введены в эксплуатацию после капремонта 144 жилых дома. Из плана – 213 объектов общей площадью более миллиона квадратных метров. В основном это здания, которым 40 и более лет.
Цель одна – улучшить качество жизни граждан, чтобы им было уютно во дворе, комфортно, организовать их пространство.
Рабочую атмосферу обычно дополняет праздничная – и это в том числе привлекает.
Посадить дерево и сделать его частью своей семейной культуры, приходить туда и смотреть на него, как оно растет и показывать детям, этого хочется многим
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