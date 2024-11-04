В Минске можно посадить фамильное дерево – узнали, как это сделать правильно

Осень – время городских преображений. В Минске прошел традиционный месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка. Сегодня подведем итоги этой масштабной работы, в которой приняли участие как сотрудники ЖКХ, так и сами минчане, в том числе коллегиальные органы территориального самоуправления и яркие представители гражданских инициатив – ТОСы. Как совместными усилиями сделать город чище и зеленее, обсудим с гостями в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ: С появлением такой возможности посадить дерево, когда людям стали предоставлять саженцы, появилось очень много приверженцев этого движения. Потому что посадить дерево и сделать его в общем-то частью своей семейной культуры, приходить туда и смотреть на него, как оно растет и показывать детям, этого, наверное, хочется многим. И в связи с этим вопросы: где получить эти саженцы и в любом ли месте можно посадить дерево, как происходит процесс?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Конечно, прежде чем посадить дерево или кусты, оно согласовывается на уровне предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, где нужно рассмотреть предложенное место, не проходят ли там инженерные сети и не будет ли каких-то повреждений. Почему мы в принципе и сделали акцент больше на посадке кустарников. Ну и конечно, все саженцы можно получить или они даже привозятся к месту непосредственно предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на период проведения самого мероприятия. И, конечно, действительно очень много приверженцев – это такой как тренд становится. Мы уже продумываем, думаю, нас коллеги поддержат, на следующий уже весенний период сделать посадку кустарников и деревьев как семейного дома с подписью фамилиями, имена, кто посадил в доме. Ну и конечно, такие вот предложения мы уже формируем на весенний период.