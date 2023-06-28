У Солигорска двойной праздник – как изменится город к «Дожинкам» и юбилею?

Новости Беларуси. Ремонт объектов социальной инфраструктуры и озеленение территорий. Солигорск продолжает готовиться к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В план по подготовке включено много объектов. В том числе свыше 30 учреждений школьного и дошкольного образования. Например, в гимназии № 1 полностью обновляют пищеблок, ремонтируют кабинеты, благоустраивают территорию. В перечень шести объектов культуры вошли школа искусств, краеведческий музей, а также Дворец культуры. Обновленный вид приобретают корпуса центральной районной больницы, здание РОВД. Также на контроле и спортивные объекты: физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн СДЮШОР, а также зал бокса.

Наталья Цуба, заместитель председателя Солигорского райисполкома:

Очень серьезно готовимся к этим мероприятиям. Огромное количество гостей ожидается. Предприятия города не остались в стороне. В качестве спонсорской помощи очень много предприятий оказывают содействие в ремонте, благоустройстве территории наших учреждений. Я надеюсь, мы очень достойно встретим юбилей Солигорска, встретим всех гостей красивым, уютным, праздничным городом.