Прямой эфир

38 особей благородного оленя заселили в леса Солигорского района

28 июня 2023 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Солигорском районе продолжают увеличивать популяцию благородного оленя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе еще 38 особей выпустили в дикую природу после адаптации в специально оборудованном вольере.

Подробности в сюжете Юлии Минич.

38 особей благородного оленя заселили в леса Солигорского района-1

По пути к месту X с нашим сопровождающим Сергеем Лахаем, директором Белорусского общества охотников и рыболовов Солигорского района, мы то и дело останавливались. На пыльной дороге петляли следы различных животных. Один взгляд опытного егеря – и резюмирование: здесь пробежала косуля, а здесь неспешно, но уверенно брел лось.

38 особей благородного оленя заселили в леса Солигорского района-4

Сергей Лахай, директор Белорусского общества охотников и рыболовов Солигорского района:
Наблюдаем следы лося, который, видимо, прошел сегодня утром. Вчера этих следов не было. Шел спокойным шагом. Это самец. Самки ходят сейчас с телятами. След по размеру может быть такой же, но наличие следов маленьких.

38 особей благородного оленя заселили в леса Солигорского района-7

Далее смотрите в видео.

# Животные # общество # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Артём Цуран посетил дом-интернат для ветеранов войны и труда «Світанак»
28 июня 2023 14:39

Артём Цуран посетил дом-интернат для ветеранов войны и труда «Світанак»

Участников ждёт много сюрпризов. Какие новшества у акции «Поезд Памяти» в 2023 году?
28 июня 2023 14:32

Участников ждёт много сюрпризов. Какие новшества у акции «Поезд Памяти» в 2023 году?

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам жестокого обращения с беженцами со стороны Литвы
28 июня 2023 13:41

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам жестокого обращения с беженцами со стороны Литвы