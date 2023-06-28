38 особей благородного оленя заселили в леса Солигорского района

Новости Беларуси. В Солигорском районе продолжают увеличивать популяцию благородного оленя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе еще 38 особей выпустили в дикую природу после адаптации в специально оборудованном вольере. Подробности в сюжете Юлии Минич.

По пути к месту X с нашим сопровождающим Сергеем Лахаем, директором Белорусского общества охотников и рыболовов Солигорского района, мы то и дело останавливались. На пыльной дороге петляли следы различных животных. Один взгляд опытного егеря – и резюмирование: здесь пробежала косуля, а здесь неспешно, но уверенно брел лось.

Сергей Лахай, директор Белорусского общества охотников и рыболовов Солигорского района:

Наблюдаем следы лося, который, видимо, прошел сегодня утром. Вчера этих следов не было. Шел спокойным шагом. Это самец. Самки ходят сейчас с телятами. След по размеру может быть такой же, но наличие следов маленьких.