Как подготовить машину к холодам? Напоминаем основные правила водителям

C приходом первых ноябрьских морозов для всех водителей начнется самая «горячая» пора – подготовка автомобиля к зимнему периоду. Чтобы ваше транспортное средство достойно встретило холод и снежные бури, обратите внимание на внешнее и внутреннее состояние машины, а лучше доверьте это дело профессионалам.

Александр Шишковец, лейтенант милиции, инспектор ДПС отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска:

В первую очередь подготовку необходимо начать с замены летних шин на зимние, зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда и снежного наката.

При этом не нужно дожидаться календарной зимы и следует «переобуться», когда отметка термометра показала от +5 °C до +7 °C. Подготовка авто включает и проверку моторного масла, которое в холодное время года может загустевать. Не лишним станет и проверка тормозной системы. Заледенелая трасса водителю не товарищ!