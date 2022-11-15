Как подготовить машину к холодам? Напоминаем основные правила водителям
C приходом первых ноябрьских морозов для всех водителей начнется самая «горячая» пора – подготовка автомобиля к зимнему периоду. Чтобы ваше транспортное средство достойно встретило холод и снежные бури, обратите внимание на внешнее и внутреннее состояние машины, а лучше доверьте это дело профессионалам.
Александр Шишковец, лейтенант милиции, инспектор ДПС отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска:
В первую очередь подготовку необходимо начать с замены летних шин на зимние, зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда и снежного наката.
При этом не нужно дожидаться календарной зимы и следует «переобуться», когда отметка термометра показала от +5 °C до +7 °C. Подготовка авто включает и проверку моторного масла, которое в холодное время года может загустевать. Не лишним станет и проверка тормозной системы. Заледенелая трасса водителю не товарищ!
Александр Шишковец:
В случае отсутствия у водителя в период с 1 декабря по 1 марта зимних шин наступает ответственность. В первый раз это предупреждение, в последующем это штраф.
Перед наступлением морозов необходимо проверить и охлаждающую жидкость. Она выполняет функцию не только охлаждения двигателя, но и обеспечивает отопление салона автомобиля.
К слову, особо внимательным следует быть не только водителям, но и пешеходам. Обозначить себя фликером в темное время суток – обязательное условие. Иначе – штраф.