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У православных верующих начинается Страстная седмица

14 апреля 2025 06:52
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Страстная седмица начинается у православных. Ее завершит светлый праздник Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных верующих начинается Страстная седмица-2

Накануне православные и католики отпраздновали Вербное воскресенье. Предстоящая неделя посвящается событиям последних земных дней Иисуса, верующим предстоит пройти с ним весь Крестный путь. Единственный день в году, когда не служится Божественная литургия – пятница Страстной недели, когда Спаситель был распят на Кресте. Воскресенье Господне в этом году христиане всего мира празднуют 20 апреля, в 19 апреля в храмах и костелах будут освящать пасхальные куличи. Столичная милиция усилит контроль по охране порядка во время празднования. Места проведения богослужений, а также прилегающие территории, где ожидается массовое скопление людей, возьмут под охрану.

# Религия # Православные в Беларуси

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