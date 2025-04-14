У православных верующих начинается Страстная седмица

Накануне православные и католики отпраздновали Вербное воскресенье. Предстоящая неделя посвящается событиям последних земных дней Иисуса, верующим предстоит пройти с ним весь Крестный путь. Единственный день в году, когда не служится Божественная литургия – пятница Страстной недели, когда Спаситель был распят на Кресте. Воскресенье Господне в этом году христиане всего мира празднуют 20 апреля, в 19 апреля в храмах и костелах будут освящать пасхальные куличи. Столичная милиция усилит контроль по охране порядка во время празднования. Места проведения богослужений, а также прилегающие территории, где ожидается массовое скопление людей, возьмут под охрану.