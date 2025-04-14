Министр иностранных дел Беларуси прибыл в Эфиопию с официальным визитом

Беларусь и Эфиопия активизируют реализацию существующего потенциала сотрудничества. В Адис-Абебе продолжает работу наша делегация во главе с министром иностранных дел. Программа официального визита насыщенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После встречи с главой внешнеполитического ведомства и деловыми кругами Эфиопии запланированы также переговоры Максима Рыженкова с руководством страны, представителями отраслевых министерств.

В фокусе внимания практические шаги по укреплению взаимовыгодного сотрудничества, реализация совместных инновационных проектов по широкому спектру направлений, торгово-экономическое взаимодействие с акцентом на производственную кооперацию. Стороны договорились активизировать работу над дорожной картой сотрудничества, которую планируется подписать на уровне лидеров двух стран. По общему мнению, основным инструментом развития двусторонней торговли должна стать Межправительственная комиссия.

Модернизация сельского хозяйства Эфиопии с использованием белорусских технологий и техники, включая организацию сборочных производств и подготовку кадров на базе белорусских учебных заведений, откроет новые перспективы для взаимовыгодного партнерства. Обсуждается также мировая и региональная повестка, взаимодействие в международных организациях. Эфиопия – страна с богатой культурой и древней историей, которая заслуженно пользуется уважением международного сообщества, активно участвует в процессах Панафриканской интеграции и расширяет свое присутствие в новых международных форматах. В Беларуси придают большое значение развитию всестороннего партнерства со странами африканского континента. Поручение Президента – усилить эту работу, с выходом на создание совместных предприятий и заключение долгосрочных контрактов.