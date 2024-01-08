В лесхозах Беларуси создадут более 60 новых рабочих мест

«Один район – один проект». Продолжается реализация инициативы Президента. Так, в лесхозах страны по этой программе в новом году появится более 60 новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько знаковых инициатив реализуют в Минской области. Производство по выпуску обрезных пиломатериалов откроется в Копыльском опытном лесхозе. В Пуховичском установят сушильную камеру и обустроят котельную. Приобрести и установить линию лесопиления собираются в Стародорожском районе. Общая стоимость проектов – около 8 миллионов рублей. Главная их цель – расширить мощности, выпускать товар с более высокой добавленной стоимостью, нарастить производительность и качество.