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В лесхозах Беларуси создадут более 60 новых рабочих мест

08 января 2024 07:25
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«Один район – один проект». Продолжается реализация инициативы Президента. Так, в лесхозах страны по этой программе в новом году появится более 60 новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесхозах Беларуси создадут более 60 новых рабочих мест-1

Несколько знаковых инициатив реализуют в Минской области. Производство по выпуску обрезных пиломатериалов откроется в Копыльском опытном лесхозе. В Пуховичском установят сушильную камеру и обустроят котельную. Приобрести и установить линию лесопиления собираются в Стародорожском районе. Общая стоимость проектов – около 8 миллионов рублей. Главная их цель – расширить мощности, выпускать товар с более высокой добавленной стоимостью, нарастить производительность и качество.

# Государственная лесная политика # общество

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