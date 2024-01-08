ГАИ Беларуси готова оказать помощь всем участникам дорожного движения

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Не забывайте перед началом движения очистить стекла и фары автомобиля от снега и льда. Водителям при управлении транспортным средством стоит быть предельно внимательными и осторожными, погодные условия меняются очень быстро и неожиданно. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию и избегайте резких движений. Не забывайте пристегнуть себя и своих пассажиров ремнями безопасности. Пешеходы также должны проявлять повышенную осторожность. Стоит переходить дорогу только в установленных местах, перед выходом на проезжую часть следует убедиться в том, что все автомобили успели остановиться, и аккуратно приближаться к краю дороги, чтобы не соскользнуть под колеса автомобиля.

Если в пути понадобится помощь, сообщить об этом можно по телефону 102. Экипажи дорожно-патрульной службы окажут помощь всем участникам движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге.