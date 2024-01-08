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ГАИ Беларуси готова оказать помощь всем участникам дорожного движения

08 января 2024 07:06
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ГАИ в период резкого похолодания при планировании поездок советует помнить правила подготовки автомобиля к эксплуатации при низких температурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ Беларуси готова оказать помощь всем участникам дорожного движения-1

Проверить стоит плотность и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, уровень заряда аккумулятора и исправность системы отопления.

ГАИ Беларуси готова оказать помощь всем участникам дорожного движения-4

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Не забывайте перед началом движения очистить стекла и фары автомобиля от снега и льда. Водителям при управлении транспортным средством стоит быть предельно внимательными и осторожными, погодные условия меняются очень быстро и неожиданно. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию и избегайте резких движений. Не забывайте пристегнуть себя и своих пассажиров ремнями безопасности. Пешеходы также должны проявлять повышенную осторожность. Стоит переходить дорогу только в установленных местах, перед выходом на проезжую часть следует убедиться в том, что все автомобили успели остановиться, и аккуратно приближаться к краю дороги, чтобы не соскользнуть под колеса автомобиля.

Если в пути понадобится помощь, сообщить об этом можно по телефону 102. Экипажи дорожно-патрульной службы окажут помощь всем участникам движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге.

# ГАИ # общество # Татьяна Сподабаева

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