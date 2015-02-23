Прямой эфир

У православных верующих 23 февраля начинается Великий пост

23 февраля 2015 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У православных верующих 23 февраля начинается Великий пост — самый долгий из многодневных постов, установленных церковью. Пост продлится в течение 7 недель, в ходе которых верующие будут готовить себя к празднованию Пасхи, которая в 2015 году приходится на 12 апреля.

Великий пост — самый древний из церковных постов, состоит из четыредесятницы — 40 дней, призванных напомнить о сорокадневном посте Спасителя в пустыне и Страстной недели перед самой Пасхой.

В меню закусочных, кафе и ресторанов в эти дни традиционно появляется постное меню. Белорусская кухня весьма богата на такие блюда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Православные в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
С 23 февраля соотечественников поздравил Александр Лукашенко
23 февраля 2015 06:17

С 23 февраля соотечественников поздравил Александр Лукашенко

«Друг познаётся в беде»: история пса, который восьмой год на трассе под Минском ждет погибшего хозяина
22 февраля 2015 19:02

«Друг познаётся в беде»: история пса, который восьмой год на трассе под Минском ждет погибшего хозяина

Масленица в «Силичах»: звезды белорусской эстрады готовили блины, которые могли попробовать все желающие
22 февраля 2015 14:38

Масленица в «Силичах»: звезды белорусской эстрады готовили блины, которые могли попробовать все желающие