Коллекционеры ретро: наряды Монро, старый Минск Дмитрия Маслия и коллекция ножниц Дмитрия Сурского

Когда липы на главном проспекте были большими, и строилась легендарная Осмоловка. Когда самолеты в парке Горького делали мертвую петлю для взрослых, и время коротали в популярном ресторане «Каменный цветок». Когда на площади Якуба Колоса стоял мирный атом, и студенты пединститута учились вот в таком корпусе... Художнику Дмитрию Маслию удалось собрать огромную коллекцию фотографий старого Минска. Черно-белые кадры отправляют нас в путешествие по разным эпохам: город дореволюционный, оккупационный, послевоенный…

Другой Минск, изображения которого были под запретом в советское время, оттого минчанину очень захотелось создать архив живой истории. Про каждое фото Дмитрию Маслию есть, что рассказать, так кадр самого старого фонтана в Купаловскомсквере автор сделал, когда лебедю сломали шею. Художник рассказывает, что во времена перестройки многие архивы просто выбрасывали на улицу, так часть старых фото лежали под дождем возле костела на Золотой горке. Сегодня же художника очень радует интерес молодежи к родной столице. Хороших панорам нужно делать больше, ведь Минск меняется на глазах.

Такого же мнения и председатель Белорусского союза дизайнеров – Дмитрий Сурский. Его мечта – создать в Минске музей частных коллекций, чтобы люди могли изучать историю через вещи! И, правда, глядя на его старинные ножницы, мы невольно представляем, как какой-то портной давным-давно кроил пиджак, как дедушки стригли на хуторе овечью шерсть, как на тенистой веранде семья ела виноград…

Собрать уникальную коллекцию из 200 ножниц помогли друзья и коллеги, но этот предмет давно овладел мыслями Дмитрия. Дело в том, что его первая дизайнерская работа была связана с разработкой ассортимента ножниц, и он изучил эту тему досконально.

Из разных материалов, из разных стран, из разных эпох. По этой коллекции можно изучать историю быта! Так, этими ножницами разрезали ленточки на торжественных мероприятиях, такими – викторианскими – вскрывали письма и разрезали газеты, а миниатюрными – делали петли на одежде! Форма и декор раскрывают суть вещей. Так ножницы с крестом, скорее всего, использовали для крещения, маникюрные ножницы в виде журавлика окунают нас в восточную культуру Китая…