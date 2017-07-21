Как оформить цветочные композиции на приусадебном участке, не прибегая к традиционным методам высадки цветов?

Цветочные композиции – яркий акцент любой загородной территории. Необязательно прибегать к помощи профессионального флориста, чтобы создать на своем приусадебном участке настоящую загородную сказку. Достаточно воспользоваться советами нашего специалиста – дизайнера интерьеров Алены Булатой.

Кракелюр – слово французское, означающее растрескивание краски, создавая эффект состаривания. В последние годы винтажные вещи и стиль шебби-шик стали невероятно популярны. Чуть поблекшие оттенки, трещинки-паутинки – многим нравится эта милая старина. Вот и мы решили не отставать от модных тенденций. Техника кракелюр включает в себя два этапа. Сперва на изделие наносим специальный лак и даем ему подсохнуть.

Этап второй: укутываем изделие в цветное покрывало. И тут начинается волшебство! Прямо на глазах появляются красивые трещинки, которые, к слову, могут ненавязчиво спрятать под собой все былые погрешности мебели – вот вам еще один повод использовать именно этот прием оформления композиции.

Обратите внимание, что сидение стула мы предварительно освободили от тканевого покрытия, оставляя для дальнейшей работы лишь деревянное основание.