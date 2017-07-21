Международный лагерь по международному праву собрал на берегу Березины представителей 15 стран

Новости Беларуси. Студенты из Йеля, Гарварда, Женевской академии и победители правовых олимпиад. Участников из 15 стран собрал летний лагерь по международному праву на берегу Березины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная тема летней школы этого года – право в области кибертехнологий. О тонкостях регулирования современных реалий – от гибридных войн до блокчейна – рассказывали профессора мирового уровня. Программа школы разнообразная. Помимо посещения лекций участники попробуют себя в плавании на байдарках и познакомятся с природой Беларуси.