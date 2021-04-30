«Конкурс достаточно интересный». На полигоне под Минском выбирают участников АрМИ-2021

Новости Беларуси. В Беларуси выбирают участников Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси выбирают участников Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полигоне под Минском свои умения продемонстрировали военные геодезисты. Состязания включали три этапа: огневая подготовка, ориентирование по компасу, испытание по геодезии и картографии.
Лучшие в своем деле будут включены в сборную и представят страну в конкурсе «Меридиан».
Роман Виничук, участник состязаний:
Состязания для нас тоже новые в таком наборе специфических задач сугубо нашей специальности. Это заключительный третий этап. Он характеризует сплоченность расчета по выполнению задач.
Алексей Баканов, начальник навигационно-топографической службы Вооруженных Сил Беларуси:
Конкурс достаточно интересный. Очень много как специальных задач, так и тактических. В комплексе отрабатывают все задачи, которые необходимы офицеру-геодезисту, офицеру-топографу, которые выполняют задачи в интересах войск.
Неофициальная военная Олимпиада в этом году пройдет с 22 августа по 4 сентября. Всего планируется провести 34 конкурса в 15 странах мира. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 государств.