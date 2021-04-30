«Конкурс достаточно интересный». На полигоне под Минском выбирают участников АрМИ-2021

Новости Беларуси. В Беларуси выбирают участников Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне под Минском свои умения продемонстрировали военные геодезисты. Состязания включали три этапа: огневая подготовка, ориентирование по компасу, испытание по геодезии и картографии.

Лучшие в своем деле будут включены в сборную и представят страну в конкурсе «Меридиан».

Роман Виничук, участник состязаний:

Состязания для нас тоже новые в таком наборе специфических задач сугубо нашей специальности. Это заключительный третий этап. Он характеризует сплоченность расчета по выполнению задач.

Алексей Баканов, начальник навигационно-топографической службы Вооруженных Сил Беларуси:

Конкурс достаточно интересный. Очень много как специальных задач, так и тактических. В комплексе отрабатывают все задачи, которые необходимы офицеру-геодезисту, офицеру-топографу, которые выполняют задачи в интересах войск.