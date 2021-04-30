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«Конкурс достаточно интересный». На полигоне под Минском выбирают участников АрМИ-2021

30 апреля 2021 08:09
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Новости Беларуси. В Беларуси выбирают участников Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Конкурс достаточно интересный». На полигоне под Минском выбирают участников АрМИ-2021-1

На полигоне под Минском свои умения продемонстрировали военные геодезисты. Состязания включали три этапа: огневая подготовка, ориентирование по компасу, испытание по геодезии и картографии.

«Конкурс достаточно интересный». На полигоне под Минском выбирают участников АрМИ-2021-4

Лучшие в своем деле будут включены в сборную и представят страну в конкурсе «Меридиан».

«Конкурс достаточно интересный». На полигоне под Минском выбирают участников АрМИ-2021-7

Роман Виничук, участник состязаний:
Состязания для нас тоже новые в таком наборе специфических задач сугубо нашей специальности. Это заключительный третий этап. Он характеризует сплоченность расчета по выполнению задач.

«Конкурс достаточно интересный». На полигоне под Минском выбирают участников АрМИ-2021-10

Алексей Баканов, начальник навигационно-топографической службы Вооруженных Сил Беларуси:
Конкурс достаточно интересный. Очень много как специальных задач, так и тактических. В комплексе отрабатывают все задачи, которые необходимы офицеру-геодезисту, офицеру-топографу, которые выполняют задачи в интересах войск.

«Конкурс достаточно интересный». На полигоне под Минском выбирают участников АрМИ-2021-13

Неофициальная военная Олимпиада в этом году пройдет с 22 августа по 4 сентября. Всего планируется провести 34 конкурса в 15 странах мира. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 государств.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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