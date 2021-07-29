У них здоровые дети, нет неврозов, никто не болеет. Как живут пары, в которых женщина зарабатывает больше?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А нет ли у современных мужчин – коснусь темы денег – что действительно мужчина должен зарабатывать больше? Ведь бывает, когда пара сходится, они женятся, живут, и тут происходит такой момент, когда женщина начинает развиваться, зарабатывать больше. Не чувствует ли он в этот момент себя каким-то нереализованным, потому что, как по мне, измены часто случаются на этой почве. Как говорил Фрейд, мужчина, нереализованный в жизни как мужчина, реализует себя через постель.
Андрей Туровец, директор центра семейной психологии:
Если у мужчины комплекс неполноценности по поводу денег, либо по любому другому поводу – потенции, автомобиля, раздут комплекс неполноценности, конечно, это проблемы. Если мужчина компетентен, и он говорит: «Да, я понимаю, что твоя профессия приносит больше денег. Я готов тебя поддержать, я готов тебе даже в этом помогать и быть вторым лицом в твоем предприятии, пожалуйста». Такие случаи есть, и это очень эффективные пары. Очень эффективные экономически, психологически, у них здоровые дети, у них нет неврозов, никто не болеет. И это нормально для этой семьи, для этой пары. А если невротический комплекс у мужчины есть, конечно, будут трудности.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А его можно как-то вылечить?
Андрей Туровец:
Всех вылечим.
Читайте также:
Как правильно выбрать мужчину и обрести семейное счастье? Рассказал психолог
«В основном лидирует почему-то женщина». Организатор свадеб о том, кто в семье главнее
Женщина должна стоять у плиты и воспитывать детей? Мнение белорусской феминистки