«Молодая девушка может попасться на внешние данные». Как правильно выбрать мужчину и обрести семейное счастье?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Андрей Туровец, директор центра семейной психологии:

Чтобы нам не застрять в цифрах, в суммах, есть другой параметр, по которому очень легко определить, будет ли счастье семейное или не будет. У нас язык есть, которым мы пользуемся, очень богатый язык. И в нем есть такие странные слова, которые мы произносим и не обращаем на них внимание. Это слова «бездушный человек», «малодушный человек» и «великодушный человек». Понимаете? Мы говорим постоянно. Мужчины бывают, извините, бездушные, малодушные и великодушные. С великодушным мужчиной никогда ни у одной женщины не будет проблем. Он всегда поддержит, он всегда поможет. У него хватает любви, у него хватает разума, у него хватает объема эмоций, чтобы женщину в любой ситуации поддержать. Мы сейчас что с вами обсуждаем? Обсуждаем, как не повезло тем женщинам, которые попали на бездушного или малодушного мужчину, и как повезло тем, которые грамотно выбрали себе великодушного мужчину. Вот и вся передача у нас. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

То есть получается, кто в доме хозяин? Андрей Туровец:

Если мы назначим хозяином малодушного мужчину, он что будет делать? Тиранить свою жену, заставлять ее, не давать ей денег. Андрей Туровец:

А если мы назначим главой семьи великодушного мужчину, он будет великолепно царствовать, обеспечивая все условия и жене, и ребенку, и себе.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это все-таки зависит от человека, а не в ходе эволюции так сложилось, в ходе истории? Андрей Туровец:

Эти стереотипы тоже влияют. Но, поймите, если в эту стереотипную ситуацию засунуть малодушного мужчину и поместить туда великодушного – будут разные результаты абсолютно. В любой стереотип можно угодить. И молодая девушка может попасться на внешние данные. Кстати… Алена Родовская:

На красивые слова, обещания. Андрей Туровец:

Кстати, малодушные мужчины часто любят очень презентабельно. Они великолепны физически, они за собой следят, они занимаются бодибилдингом. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Эгоисты, они больше думают о себе, нежели о своей женщине.

Андрей Туровец:

Они эгоисты, у них хорошая машина часто, у них деньги. Алена Родовская:

Это у них, это не значит, что у вас так будет, да? Андрей Туровец:

Да, абсолютно верно, что вы это получите, потому что он действительно эгоист, потому что он малодушный. Психология – все-таки это наука о душе, и психологи хорошо изучили, чем отличаются по параметрам великодушный мужчина от малодушного. Там 16 базовых признаков. Это в школе надо выдавать девочкам методичку, они должны прочитать 16 базовых признаков и понять. Но некоторые девочки прочитают и не поймут. Почему? Алена Родовская:

Потому что опыта еще нет, еще не выросли. Андрей Туровец:

И опыта еще нет, и мама не научила, и у бабушки не сложилось. Андрей Туровец:

Никто семейные сценарии не отменял семейного неблагополучия. Но у любой девушки, женщины есть возможность поменять семейный неблагополучный сценарий на благополучный.

Александра Каштанова:

К вам приходят парами? Андрей Туровец:

Да, конечно. Александра Каштанова:

И вы прямо говорите мужчине, что, наверное, вы малодушный человек? Андрей Туровец:

Ну, конечно, я такое слово не использую. Я говорю: «Вот в этой ситуации как вы поступаете?» «В этой как вы поступаете?» И это становится очевидно. Алеся Лакина:

И вы указываете все-таки на недостатки мужчины, что он неправильно поступает? Андрей Туровец:

Вы знаете, чаще всего приходится разделять на время. Вот они пришли парой, говорят: «У нас предразводная ситуация». Говорю: «Четыре занятия с женой, четыре занятия с мужем». В конце мы их собираем и говорим: «Вы знаете, вероятность вашего совместного дальнейшего пребывания 65 %, если…» И перечисляются условия, при которых это возможно. Либо они работают над этим и трудятся, либо нет. И это честно.