«Молодая девушка может попасться на внешние данные». Как правильно выбрать мужчину и обрести семейное счастье?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Андрей Туровец, директор центра семейной психологии:
Чтобы нам не застрять в цифрах, в суммах, есть другой параметр, по которому очень легко определить, будет ли счастье семейное или не будет. У нас язык есть, которым мы пользуемся, очень богатый язык. И в нем есть такие странные слова, которые мы произносим и не обращаем на них внимание. Это слова «бездушный человек», «малодушный человек» и «великодушный человек». Понимаете? Мы говорим постоянно. Мужчины бывают, извините, бездушные, малодушные и великодушные.
С великодушным мужчиной никогда ни у одной женщины не будет проблем. Он всегда поддержит, он всегда поможет. У него хватает любви, у него хватает разума, у него хватает объема эмоций, чтобы женщину в любой ситуации поддержать. Мы сейчас что с вами обсуждаем? Обсуждаем, как не повезло тем женщинам, которые попали на бездушного или малодушного мужчину, и как повезло тем, которые грамотно выбрали себе великодушного мужчину. Вот и вся передача у нас.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
То есть получается, кто в доме хозяин?
Андрей Туровец:
Если мы назначим хозяином малодушного мужчину, он что будет делать? Тиранить свою жену, заставлять ее, не давать ей денег.
Андрей Туровец:
А если мы назначим главой семьи великодушного мужчину, он будет великолепно царствовать, обеспечивая все условия и жене, и ребенку, и себе.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это все-таки зависит от человека, а не в ходе эволюции так сложилось, в ходе истории?
Андрей Туровец:
Эти стереотипы тоже влияют. Но, поймите, если в эту стереотипную ситуацию засунуть малодушного мужчину и поместить туда великодушного – будут разные результаты абсолютно. В любой стереотип можно угодить. И молодая девушка может попасться на внешние данные. Кстати…
Алена Родовская:
На красивые слова, обещания.
Андрей Туровец:
Кстати, малодушные мужчины часто любят очень презентабельно. Они великолепны физически, они за собой следят, они занимаются бодибилдингом.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Эгоисты, они больше думают о себе, нежели о своей женщине.
Андрей Туровец:
Они эгоисты, у них хорошая машина часто, у них деньги.
Алена Родовская:
Это у них, это не значит, что у вас так будет, да?
Андрей Туровец:
Да, абсолютно верно, что вы это получите, потому что он действительно эгоист, потому что он малодушный. Психология – все-таки это наука о душе, и психологи хорошо изучили, чем отличаются по параметрам великодушный мужчина от малодушного. Там 16 базовых признаков. Это в школе надо выдавать девочкам методичку, они должны прочитать 16 базовых признаков и понять. Но некоторые девочки прочитают и не поймут. Почему?
Алена Родовская:
Потому что опыта еще нет, еще не выросли.
Андрей Туровец:
И опыта еще нет, и мама не научила, и у бабушки не сложилось.
Андрей Туровец:
Никто семейные сценарии не отменял семейного неблагополучия. Но у любой девушки, женщины есть возможность поменять семейный неблагополучный сценарий на благополучный.
Александра Каштанова:
К вам приходят парами?
Андрей Туровец:
Да, конечно.
Александра Каштанова:
И вы прямо говорите мужчине, что, наверное, вы малодушный человек?
Андрей Туровец:
Ну, конечно, я такое слово не использую. Я говорю: «Вот в этой ситуации как вы поступаете?» «В этой как вы поступаете?» И это становится очевидно.
Алеся Лакина:
И вы указываете все-таки на недостатки мужчины, что он неправильно поступает?
Андрей Туровец:
Вы знаете, чаще всего приходится разделять на время. Вот они пришли парой, говорят: «У нас предразводная ситуация». Говорю: «Четыре занятия с женой, четыре занятия с мужем». В конце мы их собираем и говорим: «Вы знаете, вероятность вашего совместного дальнейшего пребывания 65 %, если…» И перечисляются условия, при которых это возможно. Либо они работают над этим и трудятся, либо нет. И это честно.
Андрей Туровец:
Екатерина, конечно, лукавит, она говорит про малодушных мужчин. Сейчас у нее этап знакомства с малодушными. Я очень надеюсь и верю, что наступит тот день, когда Екатерине встретится великодушный мужчина. Поймите, в чем их особенность. В том, что они не вступают в отношения со всеми подряд девушками. Великодушный мужчина будет знать, подойдет ли ему какая-то девушка или нет. Не для того, чтобы отобрать лучший экземпляр внешне или какой-то. Сможет ли она быть его опорой, поддержкой, помощницей. Сможет ли он быть ее опорой, поддержкой, помощником. Это совсем другой уровень отношений.
Алеся Лакина:
А вот как она об этом узнает?
Андрей Туровец:
Во-первых, в подготовке к свадьбе это уже все проверяется, это все видно. И хорошие эксперты это ловят прямо на лету. Дети очень хорошо это демонстрируют. Когда мои коллеги работают, и приходит семья с ребенком, очень легко задать вопрос маленькому ребенку, 3-4 года, кто в семье главный. И он сразу говорит, конечно: «Мама главная». Папа краснеет, наливается, так сказать, он думал, что он. Ребенок не ошибается никогда.
Есть множество критериев таких мелких, но главный, центральный – это тот, кто действует. Действие – это признак лидерства. Действие – это признак того, кто действительно взял на себя ответственность. Главный – это не тот, кто кричит: «Я главный!» А главный – это тот, кто взял на себя ответственность. Он даже может быть и не сообщает об этом никому. Но он ее несет на себе.
Алеся Лакина:
Но ответственность ведь одна. Поэтому о каком равноправии идет речь? Не может быть ответственности две, половинка. Поэтому один человек может взять ответственность.
Андрей Туровец:
Как одна? Нет, я с вами не соглашусь. Мужчины и женщины равноценны. Ценность у нас равная. И те ценны, и для природы, и для отношений, и для общества. Но значения у нас разные – у мужчины и у женщины.
Алена Родовская:
Предназначение, наверное.
Андрей Туровец:
Вообще назначение в целом наше. И природное, и психологическое, и социальное назначение. Предназначение – это уже такая штука личная, а вот назначение – это общее понятие.
Читайте также:
«В основном лидирует почему-то женщина». Организатор свадеб о том, кто в семье главнее
Женщина должна стоять у плиты и воспитывать детей? Мнение белорусской феминистки
«Им просто нечем это почувствовать». Психолог рассказал, как вести себя с бездушными мужчинами